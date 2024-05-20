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Суд в Москве отправил в колонию бодибилдера, избившего свою девушку - РИА Новости, 20.05.2024
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14:59 20.05.2024 (обновлено: 15:08 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/bodibilder-1947208709.html
Суд в Москве отправил в колонию бодибилдера, избившего свою девушку
Суд в Москве отправил в колонию бодибилдера, избившего свою девушку - РИА Новости, 20.05.2024
Суд в Москве отправил в колонию бодибилдера, избившего свою девушку
Хорошевский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бодибилдера, который запер свою девушку в квартире и избил ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:59
2024-05-20T15:08
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бодибилдера, который запер свою девушку в квартире и избил ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Пашину Аделю Азатовичу наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Суд установил, что Пашин, угрожая убийством, незаконно удерживал девушку в квартире, спрятал ключи от входной двери. Также он нанес ей многочисленные удары. Потерпевшая смогла связаться с подругой и, дождавшись пока бодибилдер заснет, покинула квартиру. Суд признал его виновным по статьям УК РФ "Незаконное лишение свободы", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Причинение легкого вреда здоровью".
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве отправил в колонию бодибилдера, избившего свою девушку

Бодибилдер, избивший свою девушку в Москве, получил пять лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бодибилдера, который запер свою девушку в квартире и избил ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Пашину Аделю Азатовичу наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.
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Суд установил, что Пашин, угрожая убийством, незаконно удерживал девушку в квартире, спрятал ключи от входной двери. Также он нанес ей многочисленные удары. Потерпевшая смогла связаться с подругой и, дождавшись пока бодибилдер заснет, покинула квартиру.
Суд признал его виновным по статьям УК РФ "Незаконное лишение свободы", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Причинение легкого вреда здоровью".
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