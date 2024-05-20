https://ria.ru/20240520/bodibilder-1947208709.html

Суд в Москве отправил в колонию бодибилдера, избившего свою девушку

Суд в Москве отправил в колонию бодибилдера, избившего свою девушку - РИА Новости, 20.05.2024

Суд в Москве отправил в колонию бодибилдера, избившего свою девушку

Хорошевский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бодибилдера, который запер свою девушку в квартире и избил ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:59

2024-05-20T14:59

2024-05-20T15:08

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бодибилдера, который запер свою девушку в квартире и избил ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Пашину Аделю Азатовичу наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Суд установил, что Пашин, угрожая убийством, незаконно удерживал девушку в квартире, спрятал ключи от входной двери. Также он нанес ей многочисленные удары. Потерпевшая смогла связаться с подругой и, дождавшись пока бодибилдер заснет, покинула квартиру. Суд признал его виновным по статьям УК РФ "Незаконное лишение свободы", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Причинение легкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20240520/prestuplenie-1947147068.html

https://ria.ru/20231204/bodibilder-1913530028.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия