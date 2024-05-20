https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947272582.html
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов - РИА Новости, 20.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:57
2024-05-20T18:57
2024-05-20T18:59
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."Двадцатого мая около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240520/ataki-1947201156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
Минобороны: силы ПВО уничтожили 6 беспилотников ВСУ над Белгородской областью