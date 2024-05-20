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Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов - РИА Новости, 20.05.2024
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18:57 20.05.2024 (обновлено: 18:59 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947272582.html
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов - РИА Новости, 20.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:57
2024-05-20T18:59
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."Двадцатого мая около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240520/ataki-1947201156.html
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов

Минобороны: силы ПВО уничтожили 6 беспилотников ВСУ над Белгородской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
«
"Двадцатого мая около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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