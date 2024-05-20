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В ДНР за неделю перехватили 215 украинских дронов - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947195549.html
В ДНР за неделю перехватили 215 украинских дронов
В ДНР за неделю перехватили 215 украинских дронов - РИА Новости, 20.05.2024
В ДНР за неделю перехватили 215 украинских дронов
В небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой в ДНР за прошедшую неделю ФСБ России обнаружило и перехватило 215 украинских беспилотников, сообщили РИА... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:10
2024-05-20T14:10
в мире
макеевка
авдеевка
горловка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. В небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой в ДНР за прошедшую неделю ФСБ России обнаружило и перехватило 215 украинских беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 215 украинских беспилотников", - говорится в сообщении. Система РЭБ "Купол" в Кировском районе Донецка сбила коптер, который нес самодельное взрывное устройство. В Петровском районе города был перехвачен разведывательный дрон типа "летающее крыло". Также на этой неделе вблизи одного из донецких административных зданий полиции сотрудники МВД сбили вражеский разведывательный беспилотник, отмечают в ведомстве.
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авдеевка
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в мире, макеевка, авдеевка, горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Макеевка, Авдеевка, Горловка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
В ДНР за неделю перехватили 215 украинских дронов

ФСБ перехватило 215 дронов ВСУ над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. В небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой в ДНР за прошедшую неделю ФСБ России обнаружило и перехватило 215 украинских беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.
«
"За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 215 украинских беспилотников", - говорится в сообщении.
Система РЭБ "Купол" в Кировском районе Донецка сбила коптер, который нес самодельное взрывное устройство. В Петровском районе города был перехвачен разведывательный дрон типа "летающее крыло". Также на этой неделе вблизи одного из донецких административных зданий полиции сотрудники МВД сбили вражеский разведывательный беспилотник, отмечают в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаАвдеевкаГорловкаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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