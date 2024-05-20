https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947195549.html
В ДНР за неделю перехватили 215 украинских дронов
В ДНР за неделю перехватили 215 украинских дронов - РИА Новости, 20.05.2024
В ДНР за неделю перехватили 215 украинских дронов
В небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой в ДНР за прошедшую неделю ФСБ России обнаружило и перехватило 215 украинских беспилотников, сообщили РИА... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:10
2024-05-20T14:10
2024-05-20T14:10
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макеевка
авдеевка
горловка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. В небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой в ДНР за прошедшую неделю ФСБ России обнаружило и перехватило 215 украинских беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 215 украинских беспилотников", - говорится в сообщении. Система РЭБ "Купол" в Кировском районе Донецка сбила коптер, который нес самодельное взрывное устройство. В Петровском районе города был перехвачен разведывательный дрон типа "летающее крыло". Также на этой неделе вблизи одного из донецких административных зданий полиции сотрудники МВД сбили вражеский разведывательный беспилотник, отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, авдеевка, горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Макеевка, Авдеевка, Горловка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
В ДНР за неделю перехватили 215 украинских дронов
ФСБ перехватило 215 дронов ВСУ над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой