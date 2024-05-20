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В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024
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05:29 20.05.2024 (обновлено: 05:30 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947086107.html
В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024
В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:29
2024-05-20T05:30
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Опасность атаки БПЛА была объявлена мэрией в 2.28 мск. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА г. Белгород и Белгородский район", - говорится в сообщении.
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белгород
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происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район
В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой опасности атаки беспилотников

© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© iStock.com / maxim_lys
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Опасность атаки БПЛА была объявлена мэрией в 2.28 мск.
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"РСЧС: Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА г. Белгород и Белгородский район", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский район
 
 
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