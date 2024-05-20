https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947086107.html
В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024
В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:29
2024-05-20T05:29
2024-05-20T05:30
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_719:97:2887:1316_1920x0_80_0_0_82232f78937b6f2405d93f82808a12cc.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Опасность атаки БПЛА была объявлена мэрией в 2.28 мск. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА г. Белгород и Белгородский район", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947085402.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_106:0:2586:1860_1920x0_80_0_0_6d41b67191a83de405050e97f4e64d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район
В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой опасности атаки беспилотников