https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947086107.html

В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024

В Белгороде объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:29

2024-05-20T05:29

2024-05-20T05:30

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Опасность атаки БПЛА была объявлена мэрией в 2.28 мск. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА г. Белгород и Белгородский район", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947085402.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район