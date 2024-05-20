https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947085937.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.05.2024
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:25
2024-05-20T05:25
2024-05-20T05:26
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Смирнов объявил о начале опасности атаки БПЛА в 2.42 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240323/opasnost-1935149111.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников