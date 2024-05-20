https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947085402.html

В Курской области ночью сбили два беспилотника

В Курской области ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 20.05.2024

В Курской области ночью сбили два беспилотника

Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Обоянским районом Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:17

2024-05-20T05:17

2024-05-20T06:07

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Обоянским районом Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Ранее в регионе объявляли опасность атаки беспилотников."Ночью два украинских беспилотника самолётного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - написал Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240515/postradavshiy-1946280514.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик)