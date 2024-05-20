https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947085402.html
В Курской области ночью сбили два беспилотника
В Курской области ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 20.05.2024
В Курской области ночью сбили два беспилотника
Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Обоянским районом Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:17
2024-05-20T05:17
2024-05-20T06:07
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Обоянским районом Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Ранее в регионе объявляли опасность атаки беспилотников."Ночью два украинских беспилотника самолётного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240515/postradavshiy-1946280514.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области ночью сбили два беспилотника
ПВО за ночь сбила над Обоянским районом Курской области два БПЛА ВСУ