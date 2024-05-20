https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947080836.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.05.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T03:12

2024-05-20T03:12

2024-05-20T03:12

специальная военная операция на украине

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщает главное управление МЧС по региону. "РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов!", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240519/gorlovka-1946997308.html

воронежская область

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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)