https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947080836.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.05.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T03:12
2024-05-20T03:12
2024-05-20T03:12
специальная военная операция на украине
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщает главное управление МЧС по региону. "РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов!", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240519/gorlovka-1946997308.html
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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС по Воронежской области сообщило об опасности атаки беспилотников