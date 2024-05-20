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СМИ: беспилотник обнаружил в районе поисков вертолета Раиси источник тепла - РИА Новости, 20.05.2024
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03:26 20.05.2024 (обновлено: 04:15 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947081267.html
СМИ: беспилотник обнаружил в районе поисков вертолета Раиси источник тепла
СМИ: беспилотник обнаружил в районе поисков вертолета Раиси источник тепла - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: беспилотник обнаружил в районе поисков вертолета Раиси источник тепла
Турецкий беспилотники Akıncı, который участвует в поисках вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, совершившего жесткую посадку, обнаружил "источник... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T03:26
2024-05-20T04:15
в мире
иран
турция
хосейн амир абдоллахиан
flightradar24
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Турецкий беспилотники Akıncı, который участвует в поисках вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, совершившего жесткую посадку, обнаружил "источник тепла", предположительно, это обломки летательного аппарата, следует из сообщения на странице агентства Anadolu в социальной сети X.&quot;БПЛА Akinci определил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета, который перевозил президента Ирана Раиси, и передал его координаты иранским властям&quot;, — говорится в сообщении.Информацию о возможном обнаружении обломков, как сообщает телеканал Press TV, подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР). К месту предполагаемого падения вертолета выдвинулись спасатели.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı. По состоянию на 01.15 по местному времени (00.45 мск) беспилотник достиг иранской провинции Верзеган, где произошло ЧП. По данным портала FlightRadar24, полет турецкого БПЛА по состоянию на 01.29 по московскому времени одновременно отслеживали более 200 тысяч человек.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
https://ria.ru/20240520/raisi-1947071330.html
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в мире, иран, турция, хосейн амир абдоллахиан, flightradar24, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Турция, Хосейн Амир Абдоллахиан, Flightradar24, Крушение вертолета президента Ирана
СМИ: беспилотник обнаружил в районе поисков вертолета Раиси источник тепла

Anadolu: БПЛА Akinci обнаружил в районе поисков вертолета Раиси источник тепла

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Турецкий беспилотники Akıncı, который участвует в поисках вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, совершившего жесткую посадку, обнаружил "источник тепла", предположительно, это обломки летательного аппарата, следует из сообщения на странице агентства Anadolu в социальной сети X.
«

"БПЛА Akinci определил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета, который перевозил президента Ирана Раиси, и передал его координаты иранским властям", — говорится в сообщении.

Информацию о возможном обнаружении обломков, как сообщает телеканал Press TV, подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР). К месту предполагаемого падения вертолета выдвинулись спасатели.
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ЧП с вертолетом Раиси

Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.
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МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
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В миреИранТурцияХосейн Амир АбдоллахианFlightradar24Крушение вертолета президента Ирана
 
 
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