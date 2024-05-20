Москва и Минск обсудили строительство третьего энергоблока Белорусской АЭС
Новак и Пархомчик обсудили строительство на Белорусской АЭС третьего энергоблока
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия обсуждают возможность строительства на Белорусской АЭС третьего энергоблока, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу со своим коллегой из Белоруссии Петром Пархомчиком, где в том числе обсуждалось сотрудничество стран в атомной промышленности.
"Было отмечено, что "Росатом" оказывает необходимые сервисные услуги Белорусской АЭС, обеспечивающей до 30% энергопотребления страны. Обсуждается ее расширение за счет строительства третьего энергоблока", - сказано в сообщении.
Также правительство РФ отметило, что белорусские специалисты задействованы в строительстве ряда АЭС российского дизайна за рубежом, в том числе в Египте, Бангладеш и Венгрии. Кроме того, в рамках полноформатной промышленной интеграции ведется взаимодействие в области ядерной медицины, адаптивных технологий и систем накопления энергии, цифрового суверенитета.
Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.