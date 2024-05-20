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Москва и Минск обсудили строительство третьего энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 20.05.2024
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16:26 20.05.2024 (обновлено: 17:40 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/belorussiya-1947234963.html
Москва и Минск обсудили строительство третьего энергоблока Белорусской АЭС
Москва и Минск обсудили строительство третьего энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 20.05.2024
Москва и Минск обсудили строительство третьего энергоблока Белорусской АЭС
Россия и Белоруссия обсуждают возможность строительства на Белорусской АЭС третьего энергоблока, сообщило правительство РФ. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:26
2024-05-20T17:40
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия обсуждают возможность строительства на Белорусской АЭС третьего энергоблока, сообщило правительство РФ.Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу со своим коллегой из Белоруссии Петром Пархомчиком, где в том числе обсуждалось сотрудничество стран в атомной промышленности."Было отмечено, что "Росатом" оказывает необходимые сервисные услуги Белорусской АЭС, обеспечивающей до 30% энергопотребления страны. Обсуждается ее расширение за счет строительства третьего энергоблока", - сказано в сообщении.Также правительство РФ отметило, что белорусские специалисты задействованы в строительстве ряда АЭС российского дизайна за рубежом, в том числе в Египте, Бангладеш и Венгрии. Кроме того, в рамках полноформатной промышленной интеграции ведется взаимодействие в области ядерной медицины, адаптивных технологий и систем накопления энергии, цифрового суверенитета.Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
https://ria.ru/20240228/aes-1929982226.html
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экономика, цены на нефть, россия, белоруссия, александр новак, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Цены на нефть, Россия, Белоруссия, Александр Новак, Белорусская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Москва и Минск обсудили строительство третьего энергоблока Белорусской АЭС

Новак и Пархомчик обсудили строительство на Белорусской АЭС третьего энергоблока

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия обсуждают возможность строительства на Белорусской АЭС третьего энергоблока, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу со своим коллегой из Белоруссии Петром Пархомчиком, где в том числе обсуждалось сотрудничество стран в атомной промышленности.
"Было отмечено, что "Росатом" оказывает необходимые сервисные услуги Белорусской АЭС, обеспечивающей до 30% энергопотребления страны. Обсуждается ее расширение за счет строительства третьего энергоблока", - сказано в сообщении.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии
28 февраля, 13:59
Также правительство РФ отметило, что белорусские специалисты задействованы в строительстве ряда АЭС российского дизайна за рубежом, в том числе в Египте, Бангладеш и Венгрии. Кроме того, в рамках полноформатной промышленной интеграции ведется взаимодействие в области ядерной медицины, адаптивных технологий и систем накопления энергии, цифрового суверенитета.
Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияБелоруссияАлександр НовакБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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