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Секретарь Союзного государства оценил сотрудничество России и Белоруссии - РИА Новости, 20.05.2024
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15:01 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/belorussiya-1947209180.html
Секретарь Союзного государства оценил сотрудничество России и Белоруссии
Секретарь Союзного государства оценил сотрудничество России и Белоруссии - РИА Новости, 20.05.2024
Секретарь Союзного государства оценил сотрудничество России и Белоруссии
Сотрудничество России и Белоруссии превзошло самые смелые ожидания, имевшиеся при создании в 2018 году рабочей группы по вопросам интеграции двух стран, заявил... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:01
2024-05-20T15:01
белоруссия
россия
минская область
дмитрий мезенцев
максим орешкин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии превзошло самые смелые ожидания, имевшиеся при создании в 2018 году рабочей группы по вопросам интеграции двух стран, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Решение создать рабочую группу России и Белоруссии для решения вопросов интеграции было принято в конце 2018 года. С российской стороны группу возглавил занимавший тогда пост главы минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской стороны - бывший тогда министром экономики страны Дмитрий Крутой. "Хотите - соглашайтесь, хотите - нет, я все равно вспомню начало работы комиссии Крутой - Орешкин в декабре 2018 года. Те ожидания, даже самые смелые, давно позади. Они преодолены по масштабу сотрудничества, по качеству работы, по равноправию диалога", - сказал Мезенцев, выступая на открытии дней Минской области в Белоруссии на ВДНХ. Он подчеркнул, что споры будут всегда, однако это "споры ради решения и поиска оптимального выхода из тех или иных ситуаций, которые всегда будут возникать в системе отношений".
https://ria.ru/20240518/kolledzhi-1946907391.html
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белоруссия, россия, минская область, дмитрий мезенцев, максим орешкин
Белоруссия, Россия, Минская область, Дмитрий Мезенцев, Максим Орешкин
Секретарь Союзного государства оценил сотрудничество России и Белоруссии

Мезенцев: сотрудничество России и Белоруссии превзошло самые смелые ожидания

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии превзошло самые смелые ожидания, имевшиеся при создании в 2018 году рабочей группы по вопросам интеграции двух стран, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Решение создать рабочую группу России и Белоруссии для решения вопросов интеграции было принято в конце 2018 года. С российской стороны группу возглавил занимавший тогда пост главы минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской стороны - бывший тогда министром экономики страны Дмитрий Крутой.
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"Хотите - соглашайтесь, хотите - нет, я все равно вспомню начало работы комиссии Крутой - Орешкин в декабре 2018 года. Те ожидания, даже самые смелые, давно позади. Они преодолены по масштабу сотрудничества, по качеству работы, по равноправию диалога", - сказал Мезенцев, выступая на открытии дней Минской области в Белоруссии на ВДНХ.
Он подчеркнул, что споры будут всегда, однако это "споры ради решения и поиска оптимального выхода из тех или иных ситуаций, которые всегда будут возникать в системе отношений".
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БелоруссияРоссияМинская областьДмитрий МезенцевМаксим Орешкин
 
 
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