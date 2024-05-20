https://ria.ru/20240520/belorussiya-1947209180.html

Секретарь Союзного государства оценил сотрудничество России и Белоруссии

Секретарь Союзного государства оценил сотрудничество России и Белоруссии - РИА Новости, 20.05.2024

Секретарь Союзного государства оценил сотрудничество России и Белоруссии

Сотрудничество России и Белоруссии превзошло самые смелые ожидания, имевшиеся при создании в 2018 году рабочей группы по вопросам интеграции двух стран, заявил... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:01

2024-05-20T15:01

2024-05-20T15:01

белоруссия

россия

минская область

дмитрий мезенцев

максим орешкин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии превзошло самые смелые ожидания, имевшиеся при создании в 2018 году рабочей группы по вопросам интеграции двух стран, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Решение создать рабочую группу России и Белоруссии для решения вопросов интеграции было принято в конце 2018 года. С российской стороны группу возглавил занимавший тогда пост главы минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской стороны - бывший тогда министром экономики страны Дмитрий Крутой. "Хотите - соглашайтесь, хотите - нет, я все равно вспомню начало работы комиссии Крутой - Орешкин в декабре 2018 года. Те ожидания, даже самые смелые, давно позади. Они преодолены по масштабу сотрудничества, по качеству работы, по равноправию диалога", - сказал Мезенцев, выступая на открытии дней Минской области в Белоруссии на ВДНХ. Он подчеркнул, что споры будут всегда, однако это "споры ради решения и поиска оптимального выхода из тех или иных ситуаций, которые всегда будут возникать в системе отношений".

https://ria.ru/20240518/kolledzhi-1946907391.html

https://ria.ru/20240130/valyuta-1924372327.html

белоруссия

россия

минская область

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белоруссия, россия, минская область, дмитрий мезенцев, максим орешкин