Секретарь Союзного государства оценил сотрудничество России и Белоруссии
Мезенцев: сотрудничество России и Белоруссии превзошло самые смелые ожидания
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии превзошло самые смелые ожидания, имевшиеся при создании в 2018 году рабочей группы по вопросам интеграции двух стран, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Решение создать рабочую группу России и Белоруссии для решения вопросов интеграции было принято в конце 2018 года. С российской стороны группу возглавил занимавший тогда пост главы минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской стороны - бывший тогда министром экономики страны Дмитрий Крутой.
"Хотите - соглашайтесь, хотите - нет, я все равно вспомню начало работы комиссии Крутой - Орешкин в декабре 2018 года. Те ожидания, даже самые смелые, давно позади. Они преодолены по масштабу сотрудничества, по качеству работы, по равноправию диалога", - сказал Мезенцев, выступая на открытии дней Минской области в Белоруссии на ВДНХ.
Он подчеркнул, что споры будут всегда, однако это "споры ради решения и поиска оптимального выхода из тех или иных ситуаций, которые всегда будут возникать в системе отношений".