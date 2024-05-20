https://ria.ru/20240520/belorussiya-1947185905.html
Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в Белоруссии
Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в Белоруссии - РИА Новости, 20.05.2024
Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:38
2024-05-20T13:38
2024-05-20T13:38
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб. В понедельник Лукашенко проводит совещание по кадровым решениям в структуре органов госбезопасности. "Нашему государству вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении нашего государства. Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
https://ria.ru/20240507/sudya-1944389067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в Белоруссии
Лукашенко: в Белоруссии надо решительно пресекать работу иностранных спецслужб