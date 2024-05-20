https://ria.ru/20240520/belorussiya-1947185905.html

Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в Белоруссии

Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в Белоруссии - РИА Новости, 20.05.2024

Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:38

2024-05-20T13:38

2024-05-20T13:38

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб. В понедельник Лукашенко проводит совещание по кадровым решениям в структуре органов госбезопасности. "Нашему государству вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении нашего государства. Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.

https://ria.ru/20240507/sudya-1944389067.html

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко