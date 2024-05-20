https://ria.ru/20240520/belgorod-1947147695.html
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 20.05.2024
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:39
2024-05-20T11:39
2024-05-20T11:39
происшествия
белгород
шебекино
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и пригороде появилось в 10.56 мск, через 29 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Ракетную опасность в Шебекинском округе и городе Шебекино отменили через 18 минут. Она была введена в 11.08.
https://ria.ru/20240520/lugansk-1947128225.html
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html
белгород
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, шебекино, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Шебекино, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Шебекино отменили сигнал о ракетной опасности