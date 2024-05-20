https://ria.ru/20240520/belgorod-1947147695.html

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 20.05.2024

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:39

2024-05-20T11:39

2024-05-20T11:39

происшествия

белгород

шебекино

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и пригороде появилось в 10.56 мск, через 29 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Ракетную опасность в Шебекинском округе и городе Шебекино отменили через 18 минут. Она была введена в 11.08.

https://ria.ru/20240520/lugansk-1947128225.html

https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html

белгород

шебекино

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, шебекино, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)