https://ria.ru/20240520/belgorod-1947099211.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в понедельник в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:10
2024-05-20T09:10
2024-05-20T09:10
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в понедельник в Telegram-канале городской администрации. Ракетная опасность объявляется второй раз в понедельник. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении. Также в мэрии сообщили, что угрозу ракетного обстрела объявили в Шебекинском округе и городе Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков ранее рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240520/vasilevka-1947098440.html
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белгород
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность