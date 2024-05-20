https://ria.ru/20240520/belgorod-1947093689.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в понедельник в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:07
2024-05-20T08:07
2024-05-20T08:07
происшествия
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в понедельник в Telegram-канале городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 07.44 мск. Через 14 минут тревогу отменили."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородский район
В Белгороде отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода объявила об отмене сигнала ракетной опасности