https://ria.ru/20240520/belgorod-1947078794.html

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.05.2024

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T02:32

2024-05-20T02:32

2024-05-20T02:41

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА г. Белгород и Белгородский район. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240519/gorlovka-1946997308.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район