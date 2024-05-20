https://ria.ru/20240520/belgorod-1947078794.html
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.05.2024
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T02:32
2024-05-20T02:32
2024-05-20T02:41
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА г. Белгород и Белгородский район. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
В Белгороде объявили опасность атаки БПЛА