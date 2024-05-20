https://ria.ru/20240520/bayden-1947284376.html

"Дела плохи". Высказывание Байдена озадачило американцев

"Дела плохи". Высказывание Байдена озадачило американцев - РИА Новости, 20.05.2024

"Дела плохи". Высказывание Байдена озадачило американцев

Президент США Джо Байден во время публичного выступления в Детройте в воскресенье запутался в подробностях своей собственной политической карьеры, сообщает New... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:20

2024-05-20T20:20

2024-05-20T20:27

в мире

сша

джо байден

барак обама

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время публичного выступления в Детройте в воскресенье запутался в подробностях своей собственной политической карьеры, сообщает New York Post. "Когда я был вице-президентом во время пандемии и дела были плохи, Барак (Обама – прим. ред.) сказал мне: "Езжай в Детройт!" Помоги это исправить!" — сказал Байден.Промах Байдена озадачил многих пользователей, поскольку во время пандемии Байден уже несколько лет не находился в должности вице-президента."Джо Байдену не нужен когнитивный тест, но вот его избирателям определенно", — считает Pismo."Все те, кто все еще поддерживает этого клоуна, должны сходить в психлечебницу", — написала Michelle."Именно за это голосовал 81 миллион человек, верно?" — язвительно высказался John Luhman."Боже, пожалуйста, остановите его", — призвал Марк Томпсон, чей комментарий поддержали более 400 человек.Байден занимал пост вице-президента США в течение двух президентских сроков Барака Обамы с 2009 по 2017 год. Он вступил в должность президента США в 2021 году, став самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Байден регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20240520/uran-1946757618.html

https://ria.ru/20231225/bayden-1917828021.html

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в мире, сша, джо байден, барак обама