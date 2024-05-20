https://ria.ru/20240520/bayden-1947284376.html
"Дела плохи". Высказывание Байдена озадачило американцев
"Дела плохи". Высказывание Байдена озадачило американцев - РИА Новости, 20.05.2024
"Дела плохи". Высказывание Байдена озадачило американцев
Президент США Джо Байден во время публичного выступления в Детройте в воскресенье запутался в подробностях своей собственной политической карьеры, сообщает New... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:20
2024-05-20T20:20
2024-05-20T20:27
в мире
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джо байден
барак обама
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время публичного выступления в Детройте в воскресенье запутался в подробностях своей собственной политической карьеры, сообщает New York Post. "Когда я был вице-президентом во время пандемии и дела были плохи, Барак (Обама – прим. ред.) сказал мне: "Езжай в Детройт!" Помоги это исправить!" — сказал Байден.Промах Байдена озадачил многих пользователей, поскольку во время пандемии Байден уже несколько лет не находился в должности вице-президента."Джо Байдену не нужен когнитивный тест, но вот его избирателям определенно", — считает Pismo."Все те, кто все еще поддерживает этого клоуна, должны сходить в психлечебницу", — написала Michelle."Именно за это голосовал 81 миллион человек, верно?" — язвительно высказался John Luhman."Боже, пожалуйста, остановите его", — призвал Марк Томпсон, чей комментарий поддержали более 400 человек.Байден занимал пост вице-президента США в течение двух президентских сроков Барака Обамы с 2009 по 2017 год. Он вступил в должность президента США в 2021 году, став самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Байден регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20240520/uran-1946757618.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Президент США Джо Байден во время публичного выступления в Детройте в воскресенье запутался в подробностях своей собственной политической карьеры, сообщает
New York Post.
"Когда я был вице-президентом во время пандемии и дела были плохи, Барак (Обама
– прим. ред.) сказал мне: "Езжай в Детройт!" Помоги это исправить!" — сказал Байден.
Промах Байдена озадачил
многих пользователей, поскольку во время пандемии Байден уже несколько лет не находился в должности вице-президента.
"Джо Байдену не нужен когнитивный тест, но вот его избирателям определенно", — считает Pismo.
"Все те, кто все еще поддерживает этого клоуна, должны сходить в психлечебницу", — написала Michelle.
"Именно за это голосовал 81 миллион человек, верно?" — язвительно высказался John Luhman.
"Боже, пожалуйста, остановите его", — призвал Марк Томпсон, чей комментарий поддержали более 400 человек.
Байден занимал пост вице-президента США в течение двух президентских сроков Барака Обамы с 2009 по 2017 год. Он вступил в должность президента США в 2021 году, став самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Байден регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.