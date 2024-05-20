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Глава Wildberries оценила идею прогрессивной шкалы налогообложения - РИА Новости, 20.05.2024
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16:51 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/bakalchuk-1947242315.html
Глава Wildberries оценила идею прогрессивной шкалы налогообложения
Глава Wildberries оценила идею прогрессивной шкалы налогообложения - РИА Новости, 20.05.2024
Глава Wildberries оценила идею прогрессивной шкалы налогообложения
Прогрессивная шкала налогообложения для бизнеса поможет участникам рынка с небольшим оборотом конкурировать с крупными компаниями, а также в целом... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:51
2024-05-20T16:51
экономика
технологии
россия
татьяна бакальчук
антон силуанов
госдума рф
wildberries
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Прогрессивная шкала налогообложения для бизнеса поможет участникам рынка с небольшим оборотом конкурировать с крупными компаниями, а также в целом поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в России, считает глава Wildberries Татьяна Бакальчук. В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. "Считаем, что та прогрессивная шкала, которая сейчас будет рассматриваться в Госдуме, - это очень хорошая история, и наконец-то мы подошли к этой задаче, и будем очень рады, если нас будут как-то в дальнейшем тоже привлекать к этой работе, потому что мы и сами являемся налогоплательщиком, мы входим в состав крупнейших налогоплательщиков страны", - заявила Бакальчук в ходе заседания экспертного совета. "Мы считаем, что деятельность бизнеса должна быть прозрачной, собираемые налоги должны соответствовать масштабу деятельности компании и уверены, что прогрессивная шкала позволит государству решить также ряд экономических и социальных задач, в частности мы считаем, что эта мера позволит участникам рынка с более низкими оборотами эффективно конкурировать с крупным бизнесом, что в целом создаст благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса в стране", - подчеркнула основательница маркетплейса. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.
https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html
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экономика, технологии, россия, татьяна бакальчук, антон силуанов, госдума рф, wildberries
Экономика, Технологии, Россия, Татьяна Бакальчук, Антон Силуанов, Госдума РФ, Wildberries
Глава Wildberries оценила идею прогрессивной шкалы налогообложения

Глава Wildberries Бакальчук: прогрессивная шкала налогообложения поможет бизнесу

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГенеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Прогрессивная шкала налогообложения для бизнеса поможет участникам рынка с небольшим оборотом конкурировать с крупными компаниями, а также в целом поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в России, считает глава Wildberries Татьяна Бакальчук.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.
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"Считаем, что та прогрессивная шкала, которая сейчас будет рассматриваться в Госдуме, - это очень хорошая история, и наконец-то мы подошли к этой задаче, и будем очень рады, если нас будут как-то в дальнейшем тоже привлекать к этой работе, потому что мы и сами являемся налогоплательщиком, мы входим в состав крупнейших налогоплательщиков страны", - заявила Бакальчук в ходе заседания экспертного совета.
"Мы считаем, что деятельность бизнеса должна быть прозрачной, собираемые налоги должны соответствовать масштабу деятельности компании и уверены, что прогрессивная шкала позволит государству решить также ряд экономических и социальных задач, в частности мы считаем, что эта мера позволит участникам рынка с более низкими оборотами эффективно конкурировать с крупным бизнесом, что в целом создаст благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса в стране", - подчеркнула основательница маркетплейса.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.
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ЭкономикаТехнологииРоссияТатьяна БакальчукАнтон СилуановГосдума РФWildberries
 
 
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