https://ria.ru/20240520/azerbaydzhan-1947219060.html
Алиев сообщил о договоренностях с Арменией по границе
Алиев сообщил о договоренностях с Арменией по границе - РИА Новости, 20.05.2024
Алиев сообщил о договоренностях с Арменией по границе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время имеются благоприятные возможности для продвижения мирной повестки между Баку и Ереваном, так... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:34
2024-05-20T15:34
2024-05-20T15:34
в мире
азербайджан
армения
ильхам алиев
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БАКУ, 20 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время имеются благоприятные возможности для продвижения мирной повестки между Баку и Ереваном, так как между ними уже достигнуты позитивные договоренности по вопросам делимитации и демаркации общей границы. В настоящее время имеются благоприятные возможности для продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, так как в рамках двустороннего процесса достигнуты позитивные договоренности и в вопросе делимитации и демаркации границы, заявил в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев. В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Сейма Латвии Дайгой Миериней. "В настоящее время имеются очень хорошие и благоприятные возможности для продвижения мирной повестки. В рамках двустороннего процесса достигнуты позитивные договоренности и в вопросе делимитации и демаркации границы. Азербайджан решил этот конфликт. Таким образом, в международных отношениях один конфликт нашел свое решение. Однако, несмотря на это, вызывает сожаление тот факт, что в мире формируются новые очаги конфликтов", - сказал Алиев в ходе встречи. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. Восстановительные работы в регионе Баку начал сразу после окончания 44-дневной войны 2020 года. Позднее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что с ноября 2020 года на восстановление Карабаха выделено более 3 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html
https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html
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РИА Новости
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в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев
Алиев сообщил о договоренностях с Арменией по границе
Алиев: есть договоренности с Арменией по делимитации и демаркации границы
БАКУ, 20 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время имеются благоприятные возможности для продвижения мирной повестки между Баку и Ереваном, так как между ними уже достигнуты позитивные договоренности по вопросам делимитации и демаркации общей границы.
В настоящее время имеются благоприятные возможности для продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, так как в рамках двустороннего процесса достигнуты позитивные договоренности и в вопросе делимитации и демаркации границы, заявил в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Сейма Латвии
Дайгой Миериней.
"В настоящее время имеются очень хорошие и благоприятные возможности для продвижения мирной повестки. В рамках двустороннего процесса достигнуты позитивные договоренности и в вопросе делимитации и демаркации границы. Азербайджан решил этот конфликт. Таким образом, в международных отношениях один конфликт нашел свое решение. Однако, несмотря на это, вызывает сожаление тот факт, что в мире формируются новые очаги конфликтов", - сказал Алиев в ходе встречи.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР
и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы
в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. Восстановительные работы в регионе Баку начал сразу после окончания 44-дневной войны 2020 года. Позднее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
заявил, что с ноября 2020 года на восстановление Карабаха выделено более 3 миллиардов долларов.