https://ria.ru/20240520/azerbaydzhan-1947075455.html

МЧС Азербайджана выразило готовность помочь в спасательной операции в Иране

МЧС Азербайджана выразило готовность помочь в спасательной операции в Иране - РИА Новости, 20.05.2024

МЧС Азербайджана выразило готовность помочь в спасательной операции в Иране

МЧС Азербайджана выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с жёсткой посадкой вертолёта президента Ирана Эбрахима РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T01:06

2024-05-20T01:06

2024-05-20T01:06

в мире

иран

азербайджан

ильхам алиев

хосейн амир абдоллахиан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение вертолета президента ирана

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БАКУ, 20 мая - РИА Новости. МЧС Азербайджана выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с жёсткой посадкой вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства. "МЧС Азербайджана выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с аварийной посадкой вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси. В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, поисково-спасательная группа из 40 профессиональных спасателей, оснащённая необходимыми техническими средствами, готова в любой момент присоединиться к поисково-спасательной операции на двух вертолётах", - говорится в сообщении. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947071330.html

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в мире, иран, азербайджан, ильхам алиев, хосейн амир абдоллахиан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета президента ирана