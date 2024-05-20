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МЧС Азербайджана выразило готовность помочь в спасательной операции в Иране - РИА Новости, 20.05.2024
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01:06 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/azerbaydzhan-1947075455.html
МЧС Азербайджана выразило готовность помочь в спасательной операции в Иране
МЧС Азербайджана выразило готовность помочь в спасательной операции в Иране - РИА Новости, 20.05.2024
МЧС Азербайджана выразило готовность помочь в спасательной операции в Иране
МЧС Азербайджана выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с жёсткой посадкой вертолёта президента Ирана Эбрахима РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T01:06
2024-05-20T01:06
в мире
иран
азербайджан
ильхам алиев
хосейн амир абдоллахиан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение вертолета президента ирана
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БАКУ, 20 мая - РИА Новости. МЧС Азербайджана выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с жёсткой посадкой вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства. "МЧС Азербайджана выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с аварийной посадкой вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси. В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, поисково-спасательная группа из 40 профессиональных спасателей, оснащённая необходимыми техническими средствами, готова в любой момент присоединиться к поисково-спасательной операции на двух вертолётах", - говорится в сообщении. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947071330.html
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в мире, иран, азербайджан, ильхам алиев, хосейн амир абдоллахиан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Ильхам Алиев, Хосейн Амир Абдоллахиан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение вертолета президента Ирана
МЧС Азербайджана выразило готовность помочь в спасательной операции в Иране

Азербайджан выразил готовность поддержать поисково-спасательную операцию в Иране

© Tasnim NewsПоиски вертолета с иранским президентом Раиси
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
© Tasnim News
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси. Архивное фото
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БАКУ, 20 мая - РИА Новости. МЧС Азербайджана выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с жёсткой посадкой вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.
"МЧС Азербайджана выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с аварийной посадкой вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси. В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, поисково-спасательная группа из 40 профессиональных спасателей, оснащённая необходимыми техническими средствами, готова в любой момент присоединиться к поисково-спасательной операции на двух вертолётах", - говорится в сообщении.
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Колумнист журнала Atlantic заявил о гибели Раиси
Вчера, 00:05
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
 
В миреИранАзербайджанИльхам АлиевХосейн Амир АбдоллахианМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение вертолета президента Ирана
 
 
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