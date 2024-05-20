https://ria.ru/20240520/avtomobili-1947281580.html

Москвичей призвали не оставлять автомобили возле деревьев во вторник

Москвичей призвали не оставлять автомобили возле деревьев во вторник - РИА Новости, 20.05.2024

Москвичей призвали не оставлять автомобили возле деревьев во вторник

Москвичей призывают не оставлять автомобили около деревьев во время грозы и ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:52

2024-05-20T19:52

2024-05-20T19:52

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москвичей призывают не оставлять автомобили около деревьев во время грозы и ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Завтра в городе прогнозируют грозу и сильный ветер - соблюдайте скоростной режим. Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций", - говорится в сообщении. Отмечается, что о сломанных знаках или светофорах можно сообщить с мобильного телефона по номеру 3210.

https://ria.ru/20240430/derevo-1943153327.html

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