Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/ataki-1947201156.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз - РИА Новости, 20.05.2024
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз
Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:33
2024-05-20T14:33
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 19 мая по девяти муниципалитетам было выпущено не менее 76 снарядов, а также были атаки с использованием 45 беспилотников, включая сброс 22 взрывных устройств с дронов. Различные разрушения выявлены в 17 частных домовладениях, 16 многоквартирных домах, объекте связи, офисе семейного врача, животноводческой ферме и 32 транспортных средствах. "В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также противник атаковал с помощью двух FPV-дронов... Поселок Северный подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА... Над селами Новая Деревня, Черемошное, Головино и Щетиновка системой ПВО сбито по одному беспилотнику, над селом Ближнее – два БПЛА-противника", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгороде дрон влетел в окно квартиры многоквартирного дома, в результате взрыва пострадала 11-летняя девочка. В Грайворонском городском округе атаки беспилотниками были зафиксированы в районе поселков Совхозный и Чапаевский, в селах Пороз, Доброивановка, Новостроевка-Вторая. Не менее 43 снарядов было выпущено в сумме по поселку Горьковский, селам Дроновка, Сподарюшино, Пороз, Козинка и Безымено. В Волоконовском районе, как уточнил Гладков, в хуторе Старый с дрона сброшено три снаряда. В Краснояружском районе между селами Теребрено и Староселье с беспилотника сброшено три боеприпаса, 14 снарядов в сумме выпущено по окраинам сел Демидовка, Колотиловка и Графовка. "В Прохоровском районе в поселке Прохоровка на территории предприятия совершил падение БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один БПЛА самолетного типа упал в селе Журавка-Первая. Обошлось без последствий. В Ракитянском районе в селе Илек-Кошары системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... В Яковлевском городском округе в районе хутора Жданово системой ПВО сбит БПЛА противника", - подчеркнул губернатор. По словам главы региона, по городу Шебекино выпущено шесть снарядов из РСЗО "Вампир", также была атака с помощью дрона-камикадзе. Пострадали 12 человек, в том числе трое детей. В Шебекинском городском округе при обстреле села Ржевка пострадали два мирных жителя. По селу Новая Таволжанка выпущен один боеприпас неустановленного образца. Кроме того, под обстрел попали поселок Красное и село Белянка. Сброс взрывных устройств с дронов фиксировали в хуторе Мухин, селе Муром и поселке Красное. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html
https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1946956627.html
белгородская область
белгородский район
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз

Гладков: за сутки в Белгородской области при атаках дронов ВСУ ранены 16 человек

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 19 мая по девяти муниципалитетам было выпущено не менее 76 снарядов, а также были атаки с использованием 45 беспилотников, включая сброс 22 взрывных устройств с дронов. Различные разрушения выявлены в 17 частных домовладениях, 16 многоквартирных домах, объекте связи, офисе семейного врача, животноводческой ферме и 32 транспортных средствах.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка
19 мая, 17:36
Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также противник атаковал с помощью двух FPV-дронов... Поселок Северный подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА... Над селами Новая Деревня, Черемошное, Головино и Щетиновка системой ПВО сбито по одному беспилотнику, над селом Ближнее – два БПЛА-противника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгороде дрон влетел в окно квартиры многоквартирного дома, в результате взрыва пострадала 11-летняя девочка. В Грайворонском городском округе атаки беспилотниками были зафиксированы в районе поселков Совхозный и Чапаевский, в селах Пороз, Доброивановка, Новостроевка-Вторая. Не менее 43 снарядов было выпущено в сумме по поселку Горьковский, селам Дроновка, Сподарюшино, Пороз, Козинка и Безымено. В Волоконовском районе, как уточнил Гладков, в хуторе Старый с дрона сброшено три снаряда. В Краснояружском районе между селами Теребрено и Староселье с беспилотника сброшено три боеприпаса, 14 снарядов в сумме выпущено по окраинам сел Демидовка, Колотиловка и Графовка.
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Жительница белгородского Шебекино рассказала об обстреле ВСУ
19 мая, 22:45
Прохоровском районе в поселке Прохоровка на территории предприятия совершил падение БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один БПЛА самолетного типа упал в селе Журавка-Первая. Обошлось без последствий. В Ракитянском районе в селе Илек-Кошары системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... В Яковлевском городском округе в районе хутора Жданово системой ПВО сбит БПЛА противника", - подчеркнул губернатор.
По словам главы региона, по городу Шебекино выпущено шесть снарядов из РСЗО "Вампир", также была атака с помощью дрона-камикадзе. Пострадали 12 человек, в том числе трое детей. В Шебекинском городском округе при обстреле села Ржевка пострадали два мирных жителя. По селу Новая Таволжанка выпущен один боеприпас неустановленного образца. Кроме того, под обстрел попали поселок Красное и село Белянка. Сброс взрывных устройств с дронов фиксировали в хуторе Мухин, селе Муром и поселке Красное.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Обломки БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Передача Киевом опыта управления дронами несет угрозу миру, заявили в ЦКБР
19 мая, 03:04
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала