https://ria.ru/20240520/ataki-1947201156.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз - РИА Новости, 20.05.2024

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз

Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:33

2024-05-20T14:33

2024-05-20T14:33

происшествия

белгородская область

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 19 мая по девяти муниципалитетам было выпущено не менее 76 снарядов, а также были атаки с использованием 45 беспилотников, включая сброс 22 взрывных устройств с дронов. Различные разрушения выявлены в 17 частных домовладениях, 16 многоквартирных домах, объекте связи, офисе семейного врача, животноводческой ферме и 32 транспортных средствах. "В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также противник атаковал с помощью двух FPV-дронов... Поселок Северный подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА... Над селами Новая Деревня, Черемошное, Головино и Щетиновка системой ПВО сбито по одному беспилотнику, над селом Ближнее – два БПЛА-противника", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгороде дрон влетел в окно квартиры многоквартирного дома, в результате взрыва пострадала 11-летняя девочка. В Грайворонском городском округе атаки беспилотниками были зафиксированы в районе поселков Совхозный и Чапаевский, в селах Пороз, Доброивановка, Новостроевка-Вторая. Не менее 43 снарядов было выпущено в сумме по поселку Горьковский, селам Дроновка, Сподарюшино, Пороз, Козинка и Безымено. В Волоконовском районе, как уточнил Гладков, в хуторе Старый с дрона сброшено три снаряда. В Краснояружском районе между селами Теребрено и Староселье с беспилотника сброшено три боеприпаса, 14 снарядов в сумме выпущено по окраинам сел Демидовка, Колотиловка и Графовка. "В Прохоровском районе в поселке Прохоровка на территории предприятия совершил падение БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один БПЛА самолетного типа упал в селе Журавка-Первая. Обошлось без последствий. В Ракитянском районе в селе Илек-Кошары системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... В Яковлевском городском округе в районе хутора Жданово системой ПВО сбит БПЛА противника", - подчеркнул губернатор. По словам главы региона, по городу Шебекино выпущено шесть снарядов из РСЗО "Вампир", также была атака с помощью дрона-камикадзе. Пострадали 12 человек, в том числе трое детей. В Шебекинском городском округе при обстреле села Ржевка пострадали два мирных жителя. По селу Новая Таволжанка выпущен один боеприпас неустановленного образца. Кроме того, под обстрел попали поселок Красное и село Белянка. Сброс взрывных устройств с дронов фиксировали в хуторе Мухин, селе Муром и поселке Красное. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html

https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html

https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1946956627.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины