ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз
Гладков: за сутки в Белгородской области при атаках дронов ВСУ ранены 16 человек
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 19 мая по девяти муниципалитетам было выпущено не менее 76 снарядов, а также были атаки с использованием 45 беспилотников, включая сброс 22 взрывных устройств с дронов. Различные разрушения выявлены в 17 частных домовладениях, 16 многоквартирных домах, объекте связи, офисе семейного врача, животноводческой ферме и 32 транспортных средствах.
"В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также противник атаковал с помощью двух FPV-дронов... Поселок Северный подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА... Над селами Новая Деревня, Черемошное, Головино и Щетиновка системой ПВО сбито по одному беспилотнику, над селом Ближнее – два БПЛА-противника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгороде дрон влетел в окно квартиры многоквартирного дома, в результате взрыва пострадала 11-летняя девочка. В Грайворонском городском округе атаки беспилотниками были зафиксированы в районе поселков Совхозный и Чапаевский, в селах Пороз, Доброивановка, Новостроевка-Вторая. Не менее 43 снарядов было выпущено в сумме по поселку Горьковский, селам Дроновка, Сподарюшино, Пороз, Козинка и Безымено. В Волоконовском районе, как уточнил Гладков, в хуторе Старый с дрона сброшено три снаряда. В Краснояружском районе между селами Теребрено и Староселье с беспилотника сброшено три боеприпаса, 14 снарядов в сумме выпущено по окраинам сел Демидовка, Колотиловка и Графовка.
"В Прохоровском районе в поселке Прохоровка на территории предприятия совершил падение БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один БПЛА самолетного типа упал в селе Журавка-Первая. Обошлось без последствий. В Ракитянском районе в селе Илек-Кошары системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... В Яковлевском городском округе в районе хутора Жданово системой ПВО сбит БПЛА противника", - подчеркнул губернатор.
По словам главы региона, по городу Шебекино выпущено шесть снарядов из РСЗО "Вампир", также была атака с помощью дрона-камикадзе. Пострадали 12 человек, в том числе трое детей. В Шебекинском городском округе при обстреле села Ржевка пострадали два мирных жителя. По селу Новая Таволжанка выпущен один боеприпас неустановленного образца. Кроме того, под обстрел попали поселок Красное и село Белянка. Сброс взрывных устройств с дронов фиксировали в хуторе Мухин, селе Муром и поселке Красное.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.