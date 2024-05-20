https://ria.ru/20240520/assanzh-1947252264.html

Эксперты оценили решение суда в пользу Ассанжа

Эксперты оценили решение суда в пользу Ассанжа - РИА Новости, 20.05.2024

Эксперты оценили решение суда в пользу Ассанжа

Решение Высокого суда Лондона в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стоит расценивать как "отлагательное", оно может дать небольшой шанс на то, что США РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:27

2024-05-20T17:27

2024-05-20T17:27

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Решение Высокого суда Лондона в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стоит расценивать как "отлагательное", оно может дать небольшой шанс на то, что США оставят Ассанжа в покое после выборов президента и возможной смены администрации в Штатах, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее телеканал Sky News сообщил, что Высокий суд Лондона по итогам слушаний вынес решение в пользу Ассанжа, что позволит ему попытаться оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в США. "Это решение нужно оценивать как отлагательное. Тут вопрос в том, что британская судебная система - самоценная "вещь в себе". Если она просто так возьмет и выдаст Ассанжа в Америку, то она потеряет свою репутацию окончательно", - заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, в Великобритании пытаются сделать вид, что идёт конкурентная борьба сторон в суде. "Эта борьба может длиться какое-то время, пока в Вашингтоне не примут по этому поводу окончательное решение и не скажут, что должно быть так. Но ему тоже выгодно откладывать это событие, хотя бы потому, что Вашингтону не за чем забирать Ассанжа прямо сейчас, а сидение в следственном изоляторе очень сильно ослабляет дух и сопротивляемость человека", - подчеркнул Брутер. По мнению доцента Финансового университета при правительстве России, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, решение британского суда так же можно считать затягиванием дела. "Но с точки зрения текущей конъюнктуры, (а также возможных - ред.) новых американских властей, условного Трампа, вполне возможно на каких-то условиях если не амнистию, то по крайней мере могут оставить в покое жить в Великобритании под присмотром местных служб", - считает эксперт. Он отметил, что победой стороны Ассанжа решение суда назвать нельзя, это лишь шанс на то, чтобы изменить ход дела. "Вполне возможно, что процесс затянется до осени, даже до Нового года, когда в США (уже - ред.) пройдут выборы, сменится администрация. На это и расчёт, что не будет соответствующего давления, и каким-то образом просто отстанут", - сказал Мартынов. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. Помимо этого, на онлайн-ресурс было выложено множество документов, связанных с военной операцией США в Ираке за период с 2004 по 2009 годы, в которых рассказывается о гибели местных жителей и издевательствах над заключенными. В 2011 году WikiLeaks начали публиковать документы, свидетельствующие о пытках заключенных в военной тюрьме Гуантанамо. Благодаря проекту Ассанжа стало известно о прослушке Агентством национальной безопасности США переговоров мировых лидеров, в частности, экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам предыдущую апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240520/zakharova-1947206222.html

https://ria.ru/20240518/assanzh-1946818370.html

https://ria.ru/20240419/assanzh-1940986506.html

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в мире, справки, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, владимир брутер, wikileaks