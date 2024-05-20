https://ria.ru/20240520/assanzh-1947222510.html

Супруга Ассанжа призвала Байдена прекратить дело против него

Супруга Ассанжа призвала Байдена прекратить дело против него - РИА Новости, 20.05.2024

Супруга Ассанжа призвала Байдена прекратить дело против него

Супруга Ассанжа Стелла призвала администрацию президента США Джо Байдена прекратить дело против основателя Wikileaks после того, как в понедельник Высокий суд... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:44

2024-05-20T15:44

2024-05-20T15:44

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ангела меркель

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Супруга Ассанжа Стелла призвала администрацию президента США Джо Байдена прекратить дело против основателя Wikileaks после того, как в понедельник Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу подать апелляцию по делу о его депортации в США. Ранее телеканал Sky News сообщил, что Высокий суд Лондона по итогам слушаний вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что позволит ему попытаться оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в США. "Это дело нужно прекратить. Администрации Байдена следовало прекратить его с первого дня. Но сейчас подходящий момент для администрации Байдена, чтобы его прекратить. Поэтому, пожалуйста, те, кто в США находятся у власти и принимают решения, пожалуйста, прекратите это дело сейчас. Не позволяйте этому продолжаться", - сказала она журналистам у здания суда. Трансляцию вело агентство Ассошиэйтед Пресс. В марте суд Лондона дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. В середине апреля американская сторона предоставила затребованные гарантии, однако сторонники Ассанжа указывали на "уклончивость" их формулировок. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. Помимо этого, на онлайн-ресурс было выложено множество документов, связанных с военной операцией США в Ираке за период с 2004 по 2009 годы, в которых рассказывается о гибели местных жителей и издевательствах над заключенными. В 2011 году WikiLeaks начали публиковать документы, свидетельствующие о пытках заключенных в военной тюрьме Гуантанамо. Благодаря проекту Ассанжа стало известно о прослушке Агентством национальной безопасности США переговоров мировых лидеров, в частности, экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам предыдущую апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240221/assanzh-1928840197.html

https://ria.ru/20101207/305740684.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928530949.html

https://ria.ru/20240411/advokat-1939375835.html

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в мире, справки, сша, лондон, багдад (город), джулиан ассанж, джо байден, ангела меркель, wikileaks