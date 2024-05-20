https://ria.ru/20240520/assanzh-1947208519.html

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа - РИА Новости, 20.05.2024

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа

Высокий суд Лондона по итогам слушаний разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты, РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:59

2024-05-20T14:59

2024-05-20T15:46

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Высокий суд Лондона по итогам слушаний разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты, передает телеканал Sky News."Джулиану Ассанжу будет позволено подать апелляцию против его экстрадиции в США", — говорится в сообщении.В марте суд Лондона дал американскому правительству три недели на предоставление гарантий, что во время судебного процесса в США журналист сможет опираться на первую поправку к конституции, которая защищает свободу слова, не будет ущемлен из-за гражданства, а также не будет приговорен к смертной казни.В середине апреля американская сторона предоставила затребованные гарантии, но сторонники Ассанжа указывали на "уклончивость" их формулировок.Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году из-за сайта WikiLeaks, основанного им для публикации секретных документов. В 2010-м ресурс предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010-м сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США из-за раскрытия крупнейшего в истории страны массива секретной информации.Журналист с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США после выдворения с территории дипмиссии, после чего поместили в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела Вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция журналиста была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240327/assanzh-1936199159.html

https://ria.ru/20240518/assanzh-1946818370.html

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в мире, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks