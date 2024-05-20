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Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа - РИА Новости, 20.05.2024
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14:59 20.05.2024 (обновлено: 15:46 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/assanzh-1947208519.html
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа - РИА Новости, 20.05.2024
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа
Высокий суд Лондона по итогам слушаний разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты, РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:59
2024-05-20T15:46
в мире
сша
лондон
джулиан ассанж
wikileaks
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Высокий суд Лондона по итогам слушаний разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты, передает телеканал Sky News."Джулиану Ассанжу будет позволено подать апелляцию против его экстрадиции в США", — говорится в сообщении.В марте суд Лондона дал американскому правительству три недели на предоставление гарантий, что во время судебного процесса в США журналист сможет опираться на первую поправку к конституции, которая защищает свободу слова, не будет ущемлен из-за гражданства, а также не будет приговорен к смертной казни.В середине апреля американская сторона предоставила затребованные гарантии, но сторонники Ассанжа указывали на "уклончивость" их формулировок.Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году из-за сайта WikiLeaks, основанного им для публикации секретных документов. В 2010-м ресурс предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010-м сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США из-за раскрытия крупнейшего в истории страны массива секретной информации.Журналист с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США после выдворения с территории дипмиссии, после чего поместили в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела Вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция журналиста была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.
https://ria.ru/20240327/assanzh-1936199159.html
https://ria.ru/20240518/assanzh-1946818370.html
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в мире, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Лондон, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа

Sky News: суд Лондона разрешил Ассанжу подать апелляцию против экстрадиции в США

© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Высокий суд Лондона по итогам слушаний разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты, передает телеканал Sky News.
"Джулиану Ассанжу будет позволено подать апелляцию против его экстрадиции в США", — говорится в сообщении.
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В марте суд Лондона дал американскому правительству три недели на предоставление гарантий, что во время судебного процесса в США журналист сможет опираться на первую поправку к конституции, которая защищает свободу слова, не будет ущемлен из-за гражданства, а также не будет приговорен к смертной казни.
В середине апреля американская сторона предоставила затребованные гарантии, но сторонники Ассанжа указывали на "уклончивость" их формулировок.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году из-за сайта WikiLeaks, основанного им для публикации секретных документов. В 2010-м ресурс предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010-м сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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Основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США из-за раскрытия крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Журналист с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США после выдворения с территории дипмиссии, после чего поместили в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела Вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция журналиста была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.
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