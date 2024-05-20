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В ООН прокомментировали решение суда Лондона об экстрадиции Ассанжа

В ООН прокомментировали решение суда Лондона об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 20.05.2024

В ООН прокомментировали решение суда Лондона об экстрадиции Ассанжа

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) приветствует решение высокого суда Лондона разрешить Джулиану Ассанжу обжаловать решение о его... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:46

2024-05-20T14:46

2024-05-20T17:05

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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) приветствует решение высокого суда Лондона разрешить Джулиану Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США, поскольку его дело поднимает важные вопросы международного права, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность оспорить решение об экстрадиции в США. Теперь в британских судах начнется новый раунд разбирательств, при этом сам 52-летний журналист продолжит оставаться в тюрьме Белмарш."Мы отмечаем, что Высокий суд Великобритании сегодня разрешил Джулиану Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США. Его дело вызывает серьезные вопросы с точки зрения международного права в области прав человека, и мы приветствуем тот факт, что теперь решение о его экстрадиции будет подвергнуто дальнейшему судебному анализу", - сказала она.В марте суд Лондона дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. В середине апреля американская сторона предоставила затребованные гарантии, однако сторонники Ассанжа указывали на "уклончивость" их формулировок.Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. Помимо этого, на онлайн-ресурс было выложено множество документов, связанных с военной операцией США в Ираке за период с 2004 по 2009 годы, в которых рассказывается о гибели местных жителей и издевательствах над заключенными. В 2011 году WikiLeaks начали публиковать документы, свидетельствующие о пытках заключенных в военной тюрьме Гуантанамо. Благодаря проекту Ассанжа стало известно о прослушке Агентством национальной безопасности США переговоров мировых лидеров, в частности, экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози.Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам предыдущую апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935986754.html

https://ria.ru/20101207/305740684.html

https://radiosputnik.ru/20240326/assanzh-1935931772.html

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