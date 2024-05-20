https://ria.ru/20240520/afganistan-1947289586.html

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан - РИА Новости, 20.05.2024

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан

Москва обеспокоена сообщениями о террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане и призывает россиян не посещать эту страну, заявили в МИД. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:45

2024-05-20T20:45

2024-05-20T22:35

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Москва обеспокоена сообщениями о террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане и призывает россиян не посещать эту страну, заявили в МИД."На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими целями", — подчеркнули в ведомстве.В ведомстве уточнили, что речь идет об инциденте, произошедшем 17 мая. Тогда на рынке в городе Бамиан произошла стрельба, в результате которой погибли трое испанцев. Еще четверо иностранцев — граждане Австралии, Испании, Литвы и Норвегии — получили тяжелые ранения.В субботу агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на представителя МВД Афганистана Абдула Матина Кани, что при стрельбе в Бамиане в центральной части страны погибли шесть человек. Днем ранее он сообщал, что жертвами стали по меньшей мере три иностранца и один афганец, еще семь человек пострадали. Позднее Франс Пресс со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Испании сообщило, что трое погибших иностранцев были испанскими туристами.По данным агентства Reuters, ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, афганистан, испания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)