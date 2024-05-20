https://ria.ru/20240520/aeroflot-1947127174.html

"Аэрофлот" открывает полеты из Москвы в Чебоксары

"Аэрофлот" открывает полеты из Москвы в Чебоксары - РИА Новости, 20.05.2024

"Аэрофлот" открывает полеты из Москвы в Чебоксары

Авиакомпания "Аэрофлот" открывает регулярные рейсы по маршруту Москва — Чебоксары — Москва, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:49

2024-05-20T10:49

2024-05-20T10:49

россия

аэрофлот

москва

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открывает регулярные рейсы по маршруту Москва — Чебоксары — Москва, сообщает пресс-служба компании. Рейсы будут выполняться ежедневно, начиная с 14 июня 2024 года. Продажа билетов открыта. Компания начинает полеты в столицу Чувашской Республики впервые в своей современной истории. Ожидается, что новая воздушная линия будет востребована среди деловых путешественников и любителей внутреннего туризма. Кроме того, прямой рейс в Москву даст возможность жителям Чувашской Республики планировать удобные стыковки по всей маршрутной сети авиакомпании "Аэрофлот" из столичного аэропорта Шереметьево. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер авиакомпании - Российская Федерация, которая владеет пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году самолеты авиакомпании перевезли 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы — 47,3 миллиона.

https://ria.ru/20240518/samolet-1946915096.html

россия

москва

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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Артем Смирнов

россия, аэрофлот, москва, чебоксары, чувашская республика (чувашия), шереметьево (аэропорт)