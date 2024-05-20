"Аэрофлот" открывает полеты из Москвы в Чебоксары
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открывает регулярные рейсы по маршруту Москва — Чебоксары — Москва, сообщает пресс-служба компании.
Рейсы будут выполняться ежедневно, начиная с 14 июня 2024 года. Продажа билетов открыта.
Компания начинает полеты в столицу Чувашской Республики впервые в своей современной истории. Ожидается, что новая воздушная линия будет востребована среди деловых путешественников и любителей внутреннего туризма. Кроме того, прямой рейс в Москву даст возможность жителям Чувашской Республики планировать удобные стыковки по всей маршрутной сети авиакомпании "Аэрофлот" из столичного аэропорта Шереметьево.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер авиакомпании - Российская Федерация, которая владеет пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году самолеты авиакомпании перевезли 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы — 47,3 миллиона.