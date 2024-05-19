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"Это отчаяние". На Западе заметили важную деталь в словах Зеленского
"Это отчаяние". На Западе заметили важную деталь в словах Зеленского - РИА Новости, 19.05.2024
"Это отчаяние". На Западе заметили важную деталь в словах Зеленского
Давление российских военных на передовой вызывает отчаяние у ВСУ, а президент Украины признал нестабильность фронта, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T16:48
2024-05-19T16:48
2024-05-19T16:48
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Давление российских военных на передовой вызывает отчаяние у ВСУ, а президент Украины признал нестабильность фронта, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Можно наблюдать, что Россия усиливает давление по всей линии фронта, украинцы все больше в отчаянии, а Зеленский говорит о контролируемой, но нестабильной ситуации", — отметил Меркурис.По словам эксперта, украинская армия значительно уменьшилась и уступает в количестве российским подразделениям в зоне конфликта. Кроме того, Меркурис добавил, что в Киеве уже не верят в возможность набрать достаточно новобранцев в ВСУ с помощью новой мобилизации.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.
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В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Политика
"Это отчаяние". На Западе заметили важную деталь в словах Зеленского
Эксперт Меркурис: давление ВС России на фронте вызывает отчаяние у ВСУ