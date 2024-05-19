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"Не готовы": на Западе забили тревогу из-за нового украинского закона - РИА Новости, 19.05.2024
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12:48 19.05.2024 (обновлено: 15:06 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html
"Не готовы": на Западе забили тревогу из-за нового украинского закона
"Не готовы": на Западе забили тревогу из-за нового украинского закона - РИА Новости, 19.05.2024
"Не готовы": на Западе забили тревогу из-за нового украинского закона
Вступивший в силу на Украине закон о мобилизации вызывает опасения граждан, при этом все меньше украинцев хотят добровольно отправляться на фронт, сообщает... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:48
2024-05-19T15:06
в мире
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вступивший в силу на Украине закон о мобилизации вызывает опасения граждан, при этом все меньше украинцев хотят добровольно отправляться на фронт, сообщает немецкое издание Tagesschau."Как на самом деле новый закон повлияет на повседневную жизнь украинских мужчин, сегодня мало кто может сказать. Ясно только одно: украинской армии нужны новобранцы и мало кто готов добровольно служить в армии", — подчеркнули в публикации.Отмечается, что в этой бывшей советской республике стараются открыто не высказываться о мобилизации из-за страха. Новый закон также привел к росту недоверия властям со стороны украинских граждан, говорится в материале.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html
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в мире, украина
В мире, Украина
"Не готовы": на Западе забили тревогу из-за нового украинского закона

Tagesschau: все меньше украинцев хотят воевать добровольно

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вступивший в силу на Украине закон о мобилизации вызывает опасения граждан, при этом все меньше украинцев хотят добровольно отправляться на фронт, сообщает немецкое издание Tagesschau.
"Как на самом деле новый закон повлияет на повседневную жизнь украинских мужчин, сегодня мало кто может сказать. Ясно только одно: украинской армии нужны новобранцы и мало кто готов добровольно служить в армии", — подчеркнули в публикации.
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Отмечается, что в этой бывшей советской республике стараются открыто не высказываться о мобилизации из-за страха. Новый закон также привел к росту недоверия властям со стороны украинских граждан, говорится в материале.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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