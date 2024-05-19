https://ria.ru/20240519/zakharova-1947020000.html
Захарова прокомментировала приглашение Макрона в Грузию
Захарова прокомментировала приглашение Макрона в Грузию - РИА Новости, 19.05.2024
Захарова прокомментировала приглашение Макрона в Грузию
Французские власти ищут место под "новую Новую Каледонию", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T15:52
2024-05-19T15:52
2024-05-19T17:53
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Французские власти ищут место под "новую Новую Каледонию", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram канале. "Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию", — написала она.Дипломат уточнила, что Париж при этом пытается выбрать между Грузией и Арменией.Так представитель МИД прокомментировала приглашение президента Грузии Саломе Зурабишвили лидеру Франции Эммануэлю Макрону посетить страну на День независимости 26 мая, чтобы "окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния". Захарова указала, что единственные, кого Париж может освободить — это коренных жителей Новой Каледонии — канаков "от французского ига".В понедельник мирная демонстрация в столице Новой Каледонии Нумеа переросла в погромы. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против планов Парижа предоставить избирательные права для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. Акции организовали сторонники независимости острова — коренное население из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240518/protest-1946878664.html
https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, армения, париж, мария захарова, саломе зурабишвили, эммануэль макрон, telegram
В мире, Грузия, Армения, Париж, Мария Захарова, Саломе Зурабишвили, Эммануэль Макрон, Telegram
Захарова прокомментировала приглашение Макрона в Грузию
Захарова назвала вероятный визит Макрона в Грузию поисками новой Новой Каледонии
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Французские власти ищут место под "новую Новую Каледонию", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram
канале.
«
"Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию", — написала она.
Дипломат уточнила, что Париж при этом пытается выбрать между Грузией и Арменией.
Так представитель МИД прокомментировала приглашение президента Грузии Саломе Зурабишвили
лидеру Франции
Эммануэлю Макрону посетить страну на День независимости 26 мая, чтобы "окончательно освободить Кавказ
от советского ига и российского влияния".
Захарова указала, что единственные, кого Париж
может освободить — это коренных жителей Новой Каледонии — канаков "от французского ига".
В понедельник мирная демонстрация в столице Новой Каледонии Нумеа переросла в погромы. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли.
Жители протестуют против планов Парижа предоставить избирательные права для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет.
Акции организовали сторонники независимости острова — коренное население из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
На сегодняшний день голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.