https://ria.ru/20240519/zakharova-1947020000.html

Захарова прокомментировала приглашение Макрона в Грузию

Захарова прокомментировала приглашение Макрона в Грузию - РИА Новости, 19.05.2024

Захарова прокомментировала приглашение Макрона в Грузию

Французские власти ищут место под "новую Новую Каледонию", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram канале. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T15:52

2024-05-19T15:52

2024-05-19T17:53

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Французские власти ищут место под "новую Новую Каледонию", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram канале. "Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию", — написала она.Дипломат уточнила, что Париж при этом пытается выбрать между Грузией и Арменией.Так представитель МИД прокомментировала приглашение президента Грузии Саломе Зурабишвили лидеру Франции Эммануэлю Макрону посетить страну на День независимости 26 мая, чтобы "окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния". Захарова указала, что единственные, кого Париж может освободить — это коренных жителей Новой Каледонии — канаков "от французского ига".В понедельник мирная демонстрация в столице Новой Каледонии Нумеа переросла в погромы. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против планов Парижа предоставить избирательные права для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. Акции организовали сторонники независимости острова — коренное население из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.

https://ria.ru/20240518/protest-1946878664.html

https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html

https://ria.ru/20240322/makron-1934924786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, армения, париж, мария захарова, саломе зурабишвили, эммануэль макрон, telegram