https://ria.ru/20240519/zaderzhanie-1947064286.html

В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек

В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек - РИА Новости, 19.05.2024

В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек

Уголовное дело возбуждено в Дагестане по факту хищения не менее 200 тонн нефтепродуктов, задержаны девять человек, также проверяется причастность к преступлению РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T22:07

2024-05-19T22:07

2024-05-19T22:07

происшествия

россия

ногайский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Дагестане по факту хищения не менее 200 тонн нефтепродуктов, задержаны девять человек, также проверяется причастность к преступлению сотрудников полиции, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в телеграм-канале."По материалам ФСБ России, ГУСБ (главное управление собственной безопасности) МВД России и УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью) МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ)… В настоящее время по уголовному делу по подозрению в совершении преступления задержано девять человек", – говорится в сообщении. По данным следствия, с августа по октябрь 2023 года организованная группа, состоящая из жителей республики, похитила из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района Дагестана нефтепродукты в объеме не менее 200 тонн общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Также сообщается, что по уголовному делу отрабатывается версия на причастность к совершению преступления сотрудников регионального МВД. Пресс-служба МВД Дагестана в воскресенье сообщила, что на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются сотрудники отделов полиции по Тарумовскому и Ногайскому районам республики.

https://ria.ru/20240416/energetiki-1940478671.html

россия

ногайский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ногайский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)