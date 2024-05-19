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В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек - РИА Новости, 19.05.2024
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22:07 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/zaderzhanie-1947064286.html
В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек
В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек - РИА Новости, 19.05.2024
В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек
Уголовное дело возбуждено в Дагестане по факту хищения не менее 200 тонн нефтепродуктов, задержаны девять человек, также проверяется причастность к преступлению РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T22:07
2024-05-19T22:07
происшествия
россия
ногайский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Дагестане по факту хищения не менее 200 тонн нефтепродуктов, задержаны девять человек, также проверяется причастность к преступлению сотрудников полиции, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в телеграм-канале."По материалам ФСБ России, ГУСБ (главное управление собственной безопасности) МВД России и УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью) МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ)… В настоящее время по уголовному делу по подозрению в совершении преступления задержано девять человек", – говорится в сообщении. По данным следствия, с августа по октябрь 2023 года организованная группа, состоящая из жителей республики, похитила из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района Дагестана нефтепродукты в объеме не менее 200 тонн общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Также сообщается, что по уголовному делу отрабатывается версия на причастность к совершению преступления сотрудников регионального МВД. Пресс-служба МВД Дагестана в воскресенье сообщила, что на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются сотрудники отделов полиции по Тарумовскому и Ногайскому районам республики.
https://ria.ru/20240416/energetiki-1940478671.html
россия
ногайский район
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Наталья Макарова
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происшествия, россия, ногайский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ногайский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек

В Дагестане по делу о хищении 200 тонн нефтепродуктов задержали девять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Дагестане по факту хищения не менее 200 тонн нефтепродуктов, задержаны девять человек, также проверяется причастность к преступлению сотрудников полиции, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в телеграм-канале.
«
"По материалам ФСБ России, ГУСБ (главное управление собственной безопасности) МВД России и УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью) МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ)… В настоящее время по уголовному делу по подозрению в совершении преступления задержано девять человек", – говорится в сообщении.
По данным следствия, с августа по октябрь 2023 года организованная группа, состоящая из жителей республики, похитила из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района Дагестана нефтепродукты в объеме не менее 200 тонн общей стоимостью более 6 миллионов рублей.
Также сообщается, что по уголовному делу отрабатывается версия на причастность к совершению преступления сотрудников регионального МВД.
Пресс-служба МВД Дагестана в воскресенье сообщила, что на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются сотрудники отделов полиции по Тарумовскому и Ногайскому районам республики.
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ПроисшествияРоссияНогайский районСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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