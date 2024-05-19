https://ria.ru/20240519/vzryv-1946998677.html

В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 19.05.2024

В Кривом Роге прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:02

2024-05-19T13:02

2024-05-19T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

харьковская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. В Харьковской области тревога длится более 9 часов, в остальных указанных регионах сигнал тревоги прогремел в период с 12.19 по 12.24 мск. Ранее в воскресенье тревога звучала в ряде регионов страны, спустя время ее отменили везде кроме Харьковской области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии мощных взрывов в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html

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кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, харьковская область, украина, вооруженные силы рф