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В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 19.05.2024
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В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 19.05.2024
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:02
2024-05-19T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. В Харьковской области тревога длится более 9 часов, в остальных указанных регионах сигнал тревоги прогремел в период с 12.19 по 12.24 мск. Ранее в воскресенье тревога звучала в ряде регионов страны, спустя время ее отменили везде кроме Харьковской области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии мощных взрывов в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html
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кривой рог
харьковская область
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в мире, кривой рог, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. В Харьковской области тревога длится более 9 часов, в остальных указанных регионах сигнал тревоги прогремел в период с 12.19 по 12.24 мск.
Ранее в воскресенье тревога звучала в ряде регионов страны, спустя время ее отменили везде кроме Харьковской области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии мощных взрывов в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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