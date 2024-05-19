В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. В Харьковской области тревога длится более 9 часов, в остальных указанных регионах сигнал тревоги прогремел в период с 12.19 по 12.24 мск.
Ранее в воскресенье тревога звучала в ряде регионов страны, спустя время ее отменили везде кроме Харьковской области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии мощных взрывов в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.