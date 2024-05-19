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Нигер и США договорились о сроках полного вывода американских войск - РИА Новости, 19.05.2024
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16:10 19.05.2024 (обновлено: 16:42 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/voyska-1947022610.html
Нигер и США договорились о сроках полного вывода американских войск
Нигер и США договорились о сроках полного вывода американских войск - РИА Новости, 19.05.2024
Нигер и США договорились о сроках полного вывода американских войск
Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из республики не позднее 15 сентября 2024 года, говорится в совместном заявлении,... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T16:10
2024-05-19T16:42
в мире
сша
нигер
чад
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из республики не позднее 15 сентября 2024 года, говорится в совместном заявлении, опубликованном на странице правящего в африканской стране Национального совета по защите отечества (CNSP) в соцсети X. &quot;Министерство национальной обороны Нигера и Министерство обороны США достигли договоренности о разъединении, чтобы осуществить вывод американских войск, который уже начался. Было решено, что это разъединение завершится самое позднее 15 сентября 2024 года&quot;, — указано в документе.В заявлении отмечается, что представители министерств обороны двух стран провели встречи в Ниамее 15-19 мая.Для упрощения процедуры власти Нигера выдали разрешение на пролет и посадку военных самолетов. На этой неделе сообщалось, что американская делегация обсуждает с Ниамеем вопросы продолжающегося вывода войск США из страны. Штаты в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, заявила РИА Новости, что такие шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики Вашингтона в отношении Африки. В апреле Госдепартамент объявил о планах Штатов начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Уточнялось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями республики о будущем сотрудничества в сфере безопасности. Вскоре Пентагон сообщил, что часть американского контингента выведут из Чада. До этого СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что правительство страны направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. Вывод затронет примерно 75 человек и завершится уже в ближайшее время. В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи, в Чаде — около ста.
https://ria.ru/20240503/pentagon-1943603196.html
https://ria.ru/20240503/gotovnost-1943754656.html
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в мире, сша, нигер, чад, министерство обороны сша
В мире, США, Нигер, Чад, Министерство обороны США
Нигер и США договорились о сроках полного вывода американских войск

CNSP: Нигер и США договорились завершить вывод войск США не позднее 15 сентября

© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment CommandАмериканские военные в Нигере
Американские военные в Нигере
© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment Command
Американские военные в Нигере. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из республики не позднее 15 сентября 2024 года, говорится в совместном заявлении, опубликованном на странице правящего в африканской стране Национального совета по защите отечества (CNSP) в соцсети X.
«

"Министерство национальной обороны Нигера и Министерство обороны США достигли договоренности о разъединении, чтобы осуществить вывод американских войск, который уже начался. Было решено, что это разъединение завершится самое позднее 15 сентября 2024 года", — указано в документе.

Авиабаза 101 в Нигере - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Пентагон: российские силы и военные из США находятся на одной базе в Нигере
3 мая, 06:33
В заявлении отмечается, что представители министерств обороны двух стран провели встречи в Ниамее 15-19 мая.
Для упрощения процедуры власти Нигера выдали разрешение на пролет и посадку военных самолетов.
На этой неделе сообщалось, что американская делегация обсуждает с Ниамеем вопросы продолжающегося вывода войск США из страны.
Штаты в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, заявила РИА Новости, что такие шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики Вашингтона в отношении Африки.
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Источник: американские военные в Нигере объявили повышенную готовность
3 мая, 18:53
В апреле Госдепартамент объявил о планах Штатов начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Уточнялось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями республики о будущем сотрудничества в сфере безопасности.
Вскоре Пентагон сообщил, что часть американского контингента выведут из Чада. До этого СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что правительство страны направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. Вывод затронет примерно 75 человек и завершится уже в ближайшее время.
В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи, в Чаде — около ста.
Акция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Провал политики США". Экс-аналитик Пентагона указала на ошибку Вашингтона
2 мая, 03:20
 
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