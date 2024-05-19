Нигер и США договорились о сроках полного вывода американских войск
CNSP: Нигер и США договорились завершить вывод войск США не позднее 15 сентября
© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment CommandАмериканские военные в Нигере
Американские военные в Нигере. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из республики не позднее 15 сентября 2024 года, говорится в совместном заявлении, опубликованном на странице правящего в африканской стране Национального совета по защите отечества (CNSP) в соцсети X.
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"Министерство национальной обороны Нигера и Министерство обороны США достигли договоренности о разъединении, чтобы осуществить вывод американских войск, который уже начался. Было решено, что это разъединение завершится самое позднее 15 сентября 2024 года", — указано в документе.
В заявлении отмечается, что представители министерств обороны двух стран провели встречи в Ниамее 15-19 мая.
Для упрощения процедуры власти Нигера выдали разрешение на пролет и посадку военных самолетов.
На этой неделе сообщалось, что американская делегация обсуждает с Ниамеем вопросы продолжающегося вывода войск США из страны.
Штаты в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, заявила РИА Новости, что такие шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики Вашингтона в отношении Африки.
В апреле Госдепартамент объявил о планах Штатов начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Уточнялось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями республики о будущем сотрудничества в сфере безопасности.
Вскоре Пентагон сообщил, что часть американского контингента выведут из Чада. До этого СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что правительство страны направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. Вывод затронет примерно 75 человек и завершится уже в ближайшее время.
В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи, в Чаде — около ста.