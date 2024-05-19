https://ria.ru/20240519/vostok-1947003085.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 19.05.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" составили до 105 военных, российские подразделения заняли более выгодные рубежи,... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:30

2024-05-19T13:30

2024-05-19T13:30

специальная военная операция на украине

россия

великобритания

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" составили до 105 военных, российские подразделения заняли более выгодные рубежи, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики (...) ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении. За минувшие сутки бойцы "Востока" также отразили две контратаки штурмовых групп 123 бригады теробороны и 21 бригады украинской нацгвардии в районах Урожайного и Старомайорского (ДНР).

https://ria.ru/20240518/rossiya-1946884537.html

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Варвара Скокшина

россия, великобритания, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность