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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 19.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" составили до 105 военных, российские подразделения заняли более выгодные рубежи,... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:30
2024-05-19T13:30
2024-05-19T13:30
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" составили до 105 военных, российские подразделения заняли более выгодные рубежи, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики (...) ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении. За минувшие сутки бойцы "Востока" также отразили две контратаки штурмовых групп 123 бригады теробороны и 21 бригады украинской нацгвардии в районах Урожайного и Старомайорского (ДНР).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, великобритания, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
ВСУ за сутки потеряли до 105 военных в зоне ответственности группировки "Восток"