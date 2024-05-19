https://ria.ru/20240519/vmeshatelstvo-1947010780.html
Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо
Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо - РИА Новости, 19.05.2024
Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа неприемлемо. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:33
2024-05-19T14:33
2024-05-19T14:33
азербайджан
иран
ильхам алиев
ибрахим раиси
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БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа неприемлемо. "Развитие региона должно обеспечиваться волей народов, проживающих в регионе. Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо. Если кто-то – руководители стран, расположенных в тысячах километрах отсюда, – хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесет никакой пользы", - сказал Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы" на реке Араз. Церемония прошла с участием президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси.
https://ria.ru/20231121/aliev-1910760663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, иран, ильхам алиев, ибрахим раиси
Азербайджан, Иран, Ильхам Алиев, Ибрахим Раиси
Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо
Алиев назвал вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неуместным