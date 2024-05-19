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Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо - РИА Новости, 19.05.2024
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14:33 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/vmeshatelstvo-1947010780.html
Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо
Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо - РИА Новости, 19.05.2024
Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа неприемлемо. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:33
2024-05-19T14:33
азербайджан
иран
ильхам алиев
ибрахим раиси
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БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа неприемлемо. "Развитие региона должно обеспечиваться волей народов, проживающих в регионе. Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо. Если кто-то – руководители стран, расположенных в тысячах километрах отсюда, – хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесет никакой пользы", - сказал Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы" на реке Араз. Церемония прошла с участием президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси.
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азербайджан, иран, ильхам алиев, ибрахим раиси
Азербайджан, Иран, Ильхам Алиев, Ибрахим Раиси
Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо

Алиев назвал вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неуместным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа неприемлемо.
"Развитие региона должно обеспечиваться волей народов, проживающих в регионе. Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо. Если кто-то – руководители стран, расположенных в тысячах километрах отсюда, – хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесет никакой пользы", - сказал Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы" на реке Араз.
Церемония прошла с участием президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси.
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