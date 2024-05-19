https://ria.ru/20240519/vmeshatelstvo-1947010780.html

Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо

Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо - РИА Новости, 19.05.2024

Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа неприемлемо. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T14:33

2024-05-19T14:33

2024-05-19T14:33

азербайджан

иран

ильхам алиев

ибрахим раиси

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БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа неприемлемо. "Развитие региона должно обеспечиваться волей народов, проживающих в регионе. Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо. Если кто-то – руководители стран, расположенных в тысячах километрах отсюда, – хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесет никакой пользы", - сказал Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы" на реке Араз. Церемония прошла с участием президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси.

https://ria.ru/20231121/aliev-1910760663.html

азербайджан

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азербайджан, иран, ильхам алиев, ибрахим раиси