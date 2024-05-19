https://ria.ru/20240519/vertolet-1947061218.html
В Израиле заявили о непричастности к аварии вертолета с Раиси
В Израиле заявили о непричастности к аварии вертолета с Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
В Израиле заявили о непричастности к аварии вертолета с Раиси
Израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, однако ряд... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T21:29
2024-05-19T21:29
2024-05-19T21:29
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, однако ряд официальных лиц заявили о непричастности Израиля к этому инциденту, сообщил в воскресенье портал Ynet со ссылкой на израильских чиновников. По данным портала, высокопоставленные израильские чиновники неофициально заявляют, что "в Израиле, как и на Западе, полагают", что президент Ирана "не выжил" в аварии вертолета. Неназванные израильские чиновники также заявили, что не ожидают в связи с этим инцидентом "последствий для Израиля" и изменений в политике Тегерана по отношению к еврейскому государству. По мнению чиновников, возможные последствия зависят от того, кто заменит Раиси на посту президента исламской республики в случае его гибели. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, израиль, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Тегеран (город), Хосейн Амир Абдоллахиан, Авария с вертолетом президента Ирана
В Израиле заявили о непричастности к аварии вертолета с Раиси
Ynet: Израиль не стали комментировать ЧП с вертолетом с президентом Ирана Раиси