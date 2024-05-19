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В Израиле заявили о непричастности к аварии вертолета с Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
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21:29 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947061218.html
В Израиле заявили о непричастности к аварии вертолета с Раиси
В Израиле заявили о непричастности к аварии вертолета с Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
В Израиле заявили о непричастности к аварии вертолета с Раиси
Израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, однако ряд... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T21:29
2024-05-19T21:29
в мире
цены на нефть
иран
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тегеран (город)
хосейн амир абдоллахиан
авария с вертолетом президента ирана
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, однако ряд официальных лиц заявили о непричастности Израиля к этому инциденту, сообщил в воскресенье портал Ynet со ссылкой на израильских чиновников. По данным портала, высокопоставленные израильские чиновники неофициально заявляют, что "в Израиле, как и на Западе, полагают", что президент Ирана "не выжил" в аварии вертолета. Неназванные израильские чиновники также заявили, что не ожидают в связи с этим инцидентом "последствий для Израиля" и изменений в политике Тегерана по отношению к еврейскому государству. По мнению чиновников, возможные последствия зависят от того, кто заменит Раиси на посту президента исламской республики в случае его гибели. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Тегеран (город), Хосейн Амир Абдоллахиан, Авария с вертолетом президента Ирана
В Израиле заявили о непричастности к аварии вертолета с Раиси

Ynet: Израиль не стали комментировать ЧП с вертолетом с президентом Ирана Раиси

© Tasnim NewsПоиски вертолета с иранским президентом Раиси
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
© Tasnim News
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, однако ряд официальных лиц заявили о непричастности Израиля к этому инциденту, сообщил в воскресенье портал Ynet со ссылкой на израильских чиновников.
По данным портала, высокопоставленные израильские чиновники неофициально заявляют, что "в Израиле, как и на Западе, полагают", что президент Ирана "не выжил" в аварии вертолета.
Неназванные израильские чиновники также заявили, что не ожидают в связи с этим инцидентом "последствий для Израиля" и изменений в политике Тегерана по отношению к еврейскому государству. По мнению чиновников, возможные последствия зависят от того, кто заменит Раиси на посту президента исламской республики в случае его гибели.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. 19 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси
Вчера, 17:19
 
В миреЦены на нефтьИранИзраильТегеран (город)Хосейн Амир АбдоллахианАвария с вертолетом президента Ирана
 
 
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