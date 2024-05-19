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Хаменеи надеется, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом - РИА Новости, 19.05.2024
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20:25 19.05.2024 (обновлено: 20:32 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947055850.html
Хаменеи надеется, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом
Хаменеи надеется, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом - РИА Новости, 19.05.2024
Хаменеи надеется, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил в воскресенье надежду, что президент страны Эбрахим Раиси и другие чиновники выжили после жесткой посадки... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T20:25
2024-05-19T20:32
али хаменеи
ибрахим раиси
авария с вертолетом президента ирана
иран
в мире
ильхам алиев
хосейн амир абдоллахиан
красный полумесяц
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил в воскресенье надежду, что президент страны Эбрахим Раиси и другие чиновники выжили после жесткой посадки вертолета.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию в воскресенье днем на северо-западе страны в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски."Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа", - заявил Хаменеи в первом выступлении после инцидента, видеозапись опубликована иранским агентством IRNA.Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета, заявил ранее начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.
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али хаменеи, ибрахим раиси, авария с вертолетом президента ирана, иран, в мире, ильхам алиев, хосейн амир абдоллахиан, красный полумесяц
Али Хаменеи, Ибрахим Раиси, Авария с вертолетом президента Ирана, Иран, В мире, Ильхам Алиев, Хосейн Амир Абдоллахиан, Красный полумесяц
Хаменеи надеется, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом

Хаменеи надеется, что президент Ирана Раиси жив после жесткой посадки вертолета

© Tasnim NewsПоиски вертолета с иранским президентом Раиси
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
© Tasnim News
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил в воскресенье надежду, что президент страны Эбрахим Раиси и другие чиновники выжили после жесткой посадки вертолета.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию в воскресенье днем на северо-западе страны в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски.
"Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа", - заявил Хаменеи в первом выступлении после инцидента, видеозапись опубликована иранским агентством IRNA.
Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета, заявил ранее начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
 
Али ХаменеиИбрахим РаисиАвария с вертолетом президента ИранаИранВ миреИльхам АлиевХосейн Амир АбдоллахианКрасный полумесяц
 
 
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