https://ria.ru/20240519/vertolet-1947055850.html

Хаменеи надеется, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом

Хаменеи надеется, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом - РИА Новости, 19.05.2024

Хаменеи надеется, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил в воскресенье надежду, что президент страны Эбрахим Раиси и другие чиновники выжили после жесткой посадки... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T20:25

2024-05-19T20:25

2024-05-19T20:32

али хаменеи

ибрахим раиси

авария с вертолетом президента ирана

иран

в мире

ильхам алиев

хосейн амир абдоллахиан

красный полумесяц

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил в воскресенье надежду, что президент страны Эбрахим Раиси и другие чиновники выжили после жесткой посадки вертолета.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию в воскресенье днем на северо-западе страны в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски."Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа", - заявил Хаменеи в первом выступлении после инцидента, видеозапись опубликована иранским агентством IRNA.Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета, заявил ранее начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

али хаменеи, ибрахим раиси, авария с вертолетом президента ирана, иран, в мире, ильхам алиев, хосейн амир абдоллахиан, красный полумесяц