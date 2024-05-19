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"Приведет в пропасть": в ФРГ резко ответили на планы Писториуса по Украине
"Приведет в пропасть": в ФРГ резко ответили на планы Писториуса по Украине - РИА Новости, 19.05.2024
"Приведет в пропасть": в ФРГ резко ответили на планы Писториуса по Украине
Реализуемая правительством Германии стратегия в отношении Украины приведет как Берлин, так и Киев к катастрофе, написала немецкий политик Сара Вагенкнехт на... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:36
2024-05-19T13:36
2024-05-19T13:36
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Реализуемая правительством Германии стратегия в отношении Украины приведет как Берлин, так и Киев к катастрофе, написала немецкий политик Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х, комментируя запрос министерства обороны страны на выделение дополнительных средств для бывшей советской республики."Этот курс ведет нас и Украину в пропасть", — предупредила она.Вагенкнехт подчеркнула, что Минобороны Германии запрашивает очередной пакет помощи для Украины в то время, как уже почти не осталось украинцев, желающих воевать. По ее мнению, наступило время начать переговоры о прекращении огня.В воскресенье газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине. По данным издания, в среду министр обороны Борис Писториус встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а в четверг — с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне. Согласно информации газеты, министерство финансов поддерживает запрос.
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в мире, германия, украина, борис писториус, сара вагенкнехт, олаф шольц, bild
В мире, Германия, Украина, Борис Писториус, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, Bild
"Приведет в пропасть": в ФРГ резко ответили на планы Писториуса по Украине
Вагенкнехт: политика Германии в отношении Украины приведет Берлин и Киев к краху