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"Приведет в пропасть": в ФРГ резко ответили на планы Писториуса по Украине - РИА Новости, 19.05.2024
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13:36 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/vagenknekht-1947004187.html
"Приведет в пропасть": в ФРГ резко ответили на планы Писториуса по Украине
"Приведет в пропасть": в ФРГ резко ответили на планы Писториуса по Украине - РИА Новости, 19.05.2024
"Приведет в пропасть": в ФРГ резко ответили на планы Писториуса по Украине
Реализуемая правительством Германии стратегия в отношении Украины приведет как Берлин, так и Киев к катастрофе, написала немецкий политик Сара Вагенкнехт на... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:36
2024-05-19T13:36
в мире
германия
украина
борис писториус
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Реализуемая правительством Германии стратегия в отношении Украины приведет как Берлин, так и Киев к катастрофе, написала немецкий политик Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х, комментируя запрос министерства обороны страны на выделение дополнительных средств для бывшей советской республики."Этот курс ведет нас и Украину в пропасть", — предупредила она.Вагенкнехт подчеркнула, что Минобороны Германии запрашивает очередной пакет помощи для Украины в то время, как уже почти не осталось украинцев, желающих воевать. По ее мнению, наступило время начать переговоры о прекращении огня.В воскресенье газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине. По данным издания, в среду министр обороны Борис Писториус встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а в четверг — с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне. Согласно информации газеты, министерство финансов поддерживает запрос.
https://ria.ru/20240519/rakety-1946981968.html
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в мире, германия, украина, борис писториус, сара вагенкнехт, олаф шольц, bild
В мире, Германия, Украина, Борис Писториус, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, Bild
"Приведет в пропасть": в ФРГ резко ответили на планы Писториуса по Украине

Вагенкнехт: политика Германии в отношении Украины приведет Берлин и Киев к краху

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Реализуемая правительством Германии стратегия в отношении Украины приведет как Берлин, так и Киев к катастрофе, написала немецкий политик Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х, комментируя запрос министерства обороны страны на выделение дополнительных средств для бывшей советской республики.
"Этот курс ведет нас и Украину в пропасть", — предупредила она.
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Вагенкнехт подчеркнула, что Минобороны Германии запрашивает очередной пакет помощи для Украины в то время, как уже почти не осталось украинцев, желающих воевать. По ее мнению, наступило время начать переговоры о прекращении огня.
В воскресенье газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине. По данным издания, в среду министр обороны Борис Писториус встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а в четверг — с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне. Согласно информации газеты, министерство финансов поддерживает запрос.
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В миреГерманияУкраинаБорис ПисториусСара ВагенкнехтОлаф ШольцBild
 
 
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