https://ria.ru/20240519/ulitsy-1946950971.html

На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение

На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение - РИА Новости, 19.05.2024

На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение

Часть улиц в центре Москвы будет перекрыта 19 мая из-за проведения полумарафона "Забег.РФ", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T00:58

2024-05-19T00:58

2024-05-19T00:58

общество

городское хозяйство москвы

москва

садовое кольцо (москва)

новый арбат

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Часть улиц в центре Москвы будет перекрыта 19 мая из-за проведения полумарафона "Забег.РФ", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Так, с 05.00 до 16.00 для автотранспорта закроют Большой Москворецкий мост, улицу Варварку, а также проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки, а с 07.00 до 10.00 - Малый Москворецкий мост. С 07.00 до 10.45 будет перекрыто движение на участках улиц Большая Полянка (от Погорельского переулка до Житной улицы), Житной (от Пятницкой улицы до Мытной улицы) и Мытной (от улицы Коровий Вал до Житной улицы), а также на улице Большая Ордынка. Кроме того, с 07.00 до 12.45 перекроют движение на Садовом кольце (от дома 20 на Валовой улице до Новинского бульвара), на дублере внешней стороны Новинского бульвара (от улицы Новый Арбат до Смоленской площади), на съездах с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара, а также на Пречистенской набережной. С 07.00 до 13.00 нельзя будет проехать по Кремлевской набережной, а с 07.00 до 13.45 - по участку Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда. Помимо прочего, с 08.00 до 12.45 будет перекрыт участок Смоленской набережной от Ростовской набережной до владения 1 на площади Луганской Народной Республики и участок Фрунзенской набережной от Андреевского пешеходного моста до Пречистенской набережной. С 08.30 до 12.45 перекроют движение на Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных, а также в Крымском проезде. Кроме того, в местах временных ограничений нельзя будет парковаться с 00.01 19 мая до окончания мероприятия. Ранее, 17 мая, с 00.01 было перекрыто движение на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, ограничение продлится до 06.00 20 мая. С 08.00 18 мая на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы закрыты для транспорта пять полос с сохранением проезда по одной полосе в каждом направлении. С 20.00 18 мая нельзя проехать по Москворецкой улице. Полумарафон "Забег.рф" станет крупнейшим беговым мероприятием в мире - на старт выйдут 189 тысяч участников из 15 стран.

https://ria.ru/20240518/parad-1946845993.html

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москва

садовое кольцо (москва)

новый арбат

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общество, городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), новый арбат