Рейтинг@Mail.ru
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/ulitsy-1946950971.html
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение - РИА Новости, 19.05.2024
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение
Часть улиц в центре Москвы будет перекрыта 19 мая из-за проведения полумарафона "Забег.РФ", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T00:58
2024-05-19T00:58
общество
городское хозяйство москвы
москва
садовое кольцо (москва)
новый арбат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740250258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1435bf78e3c7b167b5e823aec1c8f2ec.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Часть улиц в центре Москвы будет перекрыта 19 мая из-за проведения полумарафона "Забег.РФ", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Так, с 05.00 до 16.00 для автотранспорта закроют Большой Москворецкий мост, улицу Варварку, а также проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки, а с 07.00 до 10.00 - Малый Москворецкий мост. С 07.00 до 10.45 будет перекрыто движение на участках улиц Большая Полянка (от Погорельского переулка до Житной улицы), Житной (от Пятницкой улицы до Мытной улицы) и Мытной (от улицы Коровий Вал до Житной улицы), а также на улице Большая Ордынка. Кроме того, с 07.00 до 12.45 перекроют движение на Садовом кольце (от дома 20 на Валовой улице до Новинского бульвара), на дублере внешней стороны Новинского бульвара (от улицы Новый Арбат до Смоленской площади), на съездах с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара, а также на Пречистенской набережной. С 07.00 до 13.00 нельзя будет проехать по Кремлевской набережной, а с 07.00 до 13.45 - по участку Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда. Помимо прочего, с 08.00 до 12.45 будет перекрыт участок Смоленской набережной от Ростовской набережной до владения 1 на площади Луганской Народной Республики и участок Фрунзенской набережной от Андреевского пешеходного моста до Пречистенской набережной. С 08.30 до 12.45 перекроют движение на Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных, а также в Крымском проезде. Кроме того, в местах временных ограничений нельзя будет парковаться с 00.01 19 мая до окончания мероприятия. Ранее, 17 мая, с 00.01 было перекрыто движение на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, ограничение продлится до 06.00 20 мая. С 08.00 18 мая на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы закрыты для транспорта пять полос с сохранением проезда по одной полосе в каждом направлении. С 20.00 18 мая нельзя проехать по Москворецкой улице. Полумарафон "Забег.рф" станет крупнейшим беговым мероприятием в мире - на старт выйдут 189 тысяч участников из 15 стран.
https://ria.ru/20240518/parad-1946845993.html
https://ria.ru/20240518/rekord-1946842802.html
москва
садовое кольцо (москва)
новый арбат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740250258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_057f2d2f0fc5f369348904fec8bbf347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), новый арбат
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва), Новый Арбат
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение

В центре Москвы 19 мая перекроют часть улиц из-за проведения полумарафона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСмоленская набережная в Москве
Смоленская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Смоленская набережная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Часть улиц в центре Москвы будет перекрыта 19 мая из-за проведения полумарафона "Забег.РФ", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Так, с 05.00 до 16.00 для автотранспорта закроют Большой Москворецкий мост, улицу Варварку, а также проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки, а с 07.00 до 10.00 - Малый Москворецкий мост. С 07.00 до 10.45 будет перекрыто движение на участках улиц Большая Полянка (от Погорельского переулка до Житной улицы), Житной (от Пятницкой улицы до Мытной улицы) и Мытной (от улицы Коровий Вал до Житной улицы), а также на улице Большая Ордынка.
Парад поездов к 89-летию Московского метрополитена на станции метро Сокольники Большой кольцевой линии - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В Москве стартовал парад поездов в честь 89-летия метро
Вчера, 09:44
Кроме того, с 07.00 до 12.45 перекроют движение на Садовом кольце (от дома 20 на Валовой улице до Новинского бульвара), на дублере внешней стороны Новинского бульвара (от улицы Новый Арбат до Смоленской площади), на съездах с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара, а также на Пречистенской набережной. С 07.00 до 13.00 нельзя будет проехать по Кремлевской набережной, а с 07.00 до 13.45 - по участку Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.
Помимо прочего, с 08.00 до 12.45 будет перекрыт участок Смоленской набережной от Ростовской набережной до владения 1 на площади Луганской Народной Республики и участок Фрунзенской набережной от Андреевского пешеходного моста до Пречистенской набережной. С 08.30 до 12.45 перекроют движение на Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных, а также в Крымском проезде. Кроме того, в местах временных ограничений нельзя будет парковаться с 00.01 19 мая до окончания мероприятия.
Ранее, 17 мая, с 00.01 было перекрыто движение на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, ограничение продлится до 06.00 20 мая. С 08.00 18 мая на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы закрыты для транспорта пять полос с сохранением проезда по одной полосе в каждом направлении. С 20.00 18 мая нельзя проехать по Москворецкой улице.
Полумарафон "Забег.рф" станет крупнейшим беговым мероприятием в мире - на старт выйдут 189 тысяч участников из 15 стран.
Цветущая яблоня около МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В Москве может обновиться весенний температурный рекорд
Вчера, 09:01
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСадовое кольцо (Москва)Новый Арбат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала