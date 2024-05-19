Рейтинг@Mail.ru
Жителя Мытищ задержали по обвинению в попытке убийства бывшей жены - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/ubiystvo-1946996188.html
Жителя Мытищ задержали по обвинению в попытке убийства бывшей жены
Жителя Мытищ задержали по обвинению в попытке убийства бывшей жены - РИА Новости, 19.05.2024
Жителя Мытищ задержали по обвинению в попытке убийства бывшей жены
Житель подмосковных Мытищ задержан по обвинению в попытке убийства бывшей супруги, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:33
2024-05-19T12:33
мытищи
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Житель подмосковных Мытищ задержан по обвинению в попытке убийства бывшей супруги, сообщает региональный главк Следственного комитета. &quot;По данным следствия, 17 мая в парке города Мытищ между бывшими супругами на бытовой почве возникла ссора. В ходе конфликта 37-летний мужчина нанес женщине удары в область спины и живота&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что потерпевшая находится в реанимационном отделении медицинского учреждения, где ей оказывается помощь. Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20230417/prigovor-1865775128.html
мытищи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мытищи, происшествия, россия
Мытищи, Происшествия, Россия

Жителя Мытищ задержали по обвинению в попытке убийства бывшей жены

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Житель подмосковных Мытищ задержан по обвинению в попытке убийства бывшей супруги, сообщает региональный главк Следственного комитета.
«

"По данным следствия, 17 мая в парке города Мытищ между бывшими супругами на бытовой почве возникла ссора. В ходе конфликта 37-летний мужчина нанес женщине удары в область спины и живота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевшая находится в реанимационном отделении медицинского учреждения, где ей оказывается помощь.
Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Пенсионеру из Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства соседа
17 апреля 2023, 12:10
 
МытищиПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала