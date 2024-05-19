https://ria.ru/20240519/ubiystvo-1946996188.html
Жителя Мытищ задержали по обвинению в попытке убийства бывшей жены
Жителя Мытищ задержали по обвинению в попытке убийства бывшей жены - РИА Новости, 19.05.2024
Жителя Мытищ задержали по обвинению в попытке убийства бывшей жены
Житель подмосковных Мытищ задержан по обвинению в попытке убийства бывшей супруги, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:33
2024-05-19T12:33
2024-05-19T12:33
мытищи
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Житель подмосковных Мытищ задержан по обвинению в попытке убийства бывшей супруги, сообщает региональный главк Следственного комитета. "По данным следствия, 17 мая в парке города Мытищ между бывшими супругами на бытовой почве возникла ссора. В ходе конфликта 37-летний мужчина нанес женщине удары в область спины и живота", - говорится в сообщении.Уточняется, что потерпевшая находится в реанимационном отделении медицинского учреждения, где ей оказывается помощь. Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20230417/prigovor-1865775128.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мытищи, происшествия, россия
Мытищи, Происшествия, Россия