https://ria.ru/20240519/ubiystvo-1946996188.html

Жителя Мытищ задержали по обвинению в попытке убийства бывшей жены

Жителя Мытищ задержали по обвинению в попытке убийства бывшей жены - РИА Новости, 19.05.2024

Жителя Мытищ задержали по обвинению в попытке убийства бывшей жены

Житель подмосковных Мытищ задержан по обвинению в попытке убийства бывшей супруги, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T12:33

2024-05-19T12:33

2024-05-19T12:33

мытищи

происшествия

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Житель подмосковных Мытищ задержан по обвинению в попытке убийства бывшей супруги, сообщает региональный главк Следственного комитета. "По данным следствия, 17 мая в парке города Мытищ между бывшими супругами на бытовой почве возникла ссора. В ходе конфликта 37-летний мужчина нанес женщине удары в область спины и живота", - говорится в сообщении.Уточняется, что потерпевшая находится в реанимационном отделении медицинского учреждения, где ей оказывается помощь. Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20230417/prigovor-1865775128.html

мытищи

россия

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Максим Зубков

мытищи, происшествия, россия