Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу
Подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области взяли под стражу
© СУ СК по Ростовской областиПодозреваемый в убийстве малолетней девочки в Ростовской области взят под стражу
Подозреваемый в убийстве малолетней девочки в Ростовской области взят под стражу
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 25-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве 8-летней девочки в станице Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в убийстве малолетней девочки в Аксайском районе", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант дела помещен в следственный изолятор, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Ранее сообщалось, что 17 мая 2024 в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
В ходе допроса подозреваемый рассказал, что был за рулем автомашины, и когда проезжал по станице Ольгинской, увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где и убил ребенка, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
Расследование уголовного дела продолжается, в настоящее время выполняются необходимые следственные действия, в том числе проводятся ряд экспертиз.