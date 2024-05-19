https://ria.ru/20240519/ubiystvo-1946993960.html

Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу

Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу - РИА Новости, 19.05.2024

Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 25-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве 8-летней девочки в станице Ольгинской в Аксайском... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T12:11

2024-05-19T12:11

2024-05-19T12:30

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 25-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве 8-летней девочки в станице Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону."Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в убийстве малолетней девочки в Аксайском районе", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант дела помещен в следственный изолятор, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.Ранее сообщалось, что 17 мая 2024 в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).В ходе допроса подозреваемый рассказал, что был за рулем автомашины, и когда проезжал по станице Ольгинской, увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где и убил ребенка, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.Расследование уголовного дела продолжается, в настоящее время выполняются необходимые следственные действия, в том числе проводятся ряд экспертиз.

https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946875995.html

https://ria.ru/20240519/strelba-1946982403.html

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)