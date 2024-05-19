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Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу - РИА Новости, 19.05.2024
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12:11 19.05.2024 (обновлено: 12:30 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/ubiystvo-1946993960.html
Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу
Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу - РИА Новости, 19.05.2024
Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 25-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве 8-летней девочки в станице Ольгинской в Аксайском... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:11
2024-05-19T12:30
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 25-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве 8-летней девочки в станице Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону."Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в убийстве малолетней девочки в Аксайском районе", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант дела помещен в следственный изолятор, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.Ранее сообщалось, что 17 мая 2024 в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).В ходе допроса подозреваемый рассказал, что был за рулем автомашины, и когда проезжал по станице Ольгинской, увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где и убил ребенка, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.Расследование уголовного дела продолжается, в настоящее время выполняются необходимые следственные действия, в том числе проводятся ряд экспертиз.
https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946875995.html
https://ria.ru/20240519/strelba-1946982403.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу

Подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области взяли под стражу

© СУ СК по Ростовской областиПодозреваемый в убийстве малолетней девочки в Ростовской области взят под стражу
Подозреваемый в убийстве малолетней девочки в Ростовской области взят под стражу
© СУ СК по Ростовской области
Подозреваемый в убийстве малолетней девочки в Ростовской области взят под стражу
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 25-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве 8-летней девочки в станице Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в убийстве малолетней девочки в Аксайском районе", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант дела помещен в следственный изолятор, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве бывшей жены
18 мая, 14:22
Ранее сообщалось, что 17 мая 2024 в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
В ходе допроса подозреваемый рассказал, что был за рулем автомашины, и когда проезжал по станице Ольгинской, увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где и убил ребенка, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
Расследование уголовного дела продолжается, в настоящее время выполняются необходимые следственные действия, в том числе проводятся ряд экспертиз.
Работа сотрудников полиции на месте стрельбы в Кемерове - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой
Вчера, 10:25
 
ПроисшествияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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