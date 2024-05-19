https://ria.ru/20240519/trevoga-1946988468.html

В трех областях Украины звучит воздушная тревога

В трех областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 19.05.2024

В трех областях Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве и Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T11:17

2024-05-19T11:17

2024-05-19T11:37

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве и Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, сирены зазвучали в Киеве и Киевской, Черкасской областях в 11.14 мск, спустя минуту тревога расширилась на Черниговскую область.Ранее тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, она звучит до сих пор. Мэр Харькова сообщал о сильном взрыве в городе. Позже мэр Харькова сообщил об еще одном мощном взрыве на фоне тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240519/kombinat-1946973439.html

https://ria.ru/20240518/ukraine-1946925396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, в мире, украина