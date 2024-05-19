В трех областях Украины звучит воздушная тревога
В Киевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве и Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, сирены зазвучали в Киеве и Киевской, Черкасской областях в 11.14 мск, спустя минуту тревога расширилась на Черниговскую область.
Ранее тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, она звучит до сих пор. Мэр Харькова сообщал о сильном взрыве в городе. Позже мэр Харькова сообщил об еще одном мощном взрыве на фоне тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.