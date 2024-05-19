В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Хмельницкой, Житомирской и Николаевской областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в 1.45 (совпадает с мск) тревога была объявлена в Житомирской области, в 1.51 - в Киевской, спустя пять минут - в Хмельницкой. В 1.59 сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.