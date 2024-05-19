https://ria.ru/20240519/tramp-1946954917.html

Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики

Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики - РИА Новости, 19.05.2024

Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что потребует от нынешнего американского лидера и своего... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T02:21

2024-05-19T02:21

2024-05-19T03:03

в мире

сша

техас

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что потребует от нынешнего американского лидера и своего конкурента на ноябрьских выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним. "На обращении о положении дел в стране он был накачан по полной. Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики", - сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Техас. В пятницу Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего президента США могут накачать стимулирующими препаратами. Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов - в июне и сентябре. Экс-президент в свои 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена. Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240519/ssha-1946953194.html

https://ria.ru/20240515/bayden-1946040319.html

сша

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, техас, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024