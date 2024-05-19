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Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики - РИА Новости, 19.05.2024
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02:21 19.05.2024 (обновлено: 03:03 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/tramp-1946954917.html
Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики
Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики - РИА Новости, 19.05.2024
Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики
Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что потребует от нынешнего американского лидера и своего... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T02:21
2024-05-19T03:03
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что потребует от нынешнего американского лидера и своего конкурента на ноябрьских выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним. "На обращении о положении дел в стране он был накачан по полной. Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики", - сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Техас. В пятницу Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего президента США могут накачать стимулирующими препаратами. Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов - в июне и сентябре. Экс-президент в свои 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена. Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240519/ssha-1946953194.html
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в мире, сша, техас, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Техас, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики

Трамп заявил, что потребует от Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что потребует от нынешнего американского лидера и своего конкурента на ноябрьских выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним.
"На обращении о положении дел в стране он был накачан по полной. Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики", - сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Техас.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Трамп не ответил на вызов Кеннеди-младшего провести дебаты
01:42
В пятницу Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего президента США могут накачать стимулирующими препаратами.
Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов - в июне и сентябре. Экс-президент в свои 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена.
Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Президент США Джо Байден во время выступления в Азиатско-Тихоокеанском американском институте исследований конгресса - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Байден назвал Трампа неудачником
15 мая, 04:40
 
В миреСШАТехасДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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