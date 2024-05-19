https://ria.ru/20240519/tramp-1946954917.html
Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики
Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики - РИА Новости, 19.05.2024
Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики
Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что потребует от нынешнего американского лидера и своего... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T02:21
2024-05-19T02:21
2024-05-19T03:03
в мире
сша
техас
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что потребует от нынешнего американского лидера и своего конкурента на ноябрьских выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним. "На обращении о положении дел в стране он был накачан по полной. Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики", - сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Техас. В пятницу Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего президента США могут накачать стимулирующими препаратами. Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов - в июне и сентябре. Экс-президент в свои 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена. Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240519/ssha-1946953194.html
https://ria.ru/20240515/bayden-1946040319.html
сша
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a6087e39ac29b2c0d8b7fe9dc8156cdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, техас, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Техас, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики
Трамп заявил, что потребует от Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что потребует от нынешнего американского лидера и своего конкурента на ноябрьских выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним.
"На обращении о положении дел в стране он был накачан по полной. Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики", - сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Техас
.
В пятницу Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего президента США могут накачать стимулирующими препаратами.
Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов - в июне и сентябре. Экс-президент в свои 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена.
Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.