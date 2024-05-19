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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 19.05.2024
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13:07 19.05.2024 (обновлено: 13:12 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/torskoe-1946999671.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 19.05.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:07
2024-05-19T13:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское ДНР."ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР

Минобороны: группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи у Торского в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское ДНР.
"ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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