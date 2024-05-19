https://ria.ru/20240519/torskoe-1946999671.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 19.05.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:07

2024-05-19T13:07

2024-05-19T13:12

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское ДНР."ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240519/shapps-1946997884.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина