https://ria.ru/20240519/torskoe-1946999671.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 19.05.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:07
2024-05-19T13:07
2024-05-19T13:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329639_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_b3b12fad4b033cea483b4d45137ba7c9.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское ДНР."ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240519/shapps-1946997884.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329639_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_d48d695b1b7d98c45b8e115b26c957f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Минобороны: группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи у Торского в ДНР