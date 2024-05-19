https://ria.ru/20240519/tauber-1947025653.html

Молдавский оппозиционный блок "Победа" пообещал бороться за связи с СНГ

Молдавский оппозиционный блок "Победа" пообещал бороться за связи с СНГ - РИА Новости, 19.05.2024

Молдавский оппозиционный блок "Победа" пообещал бороться за связи с СНГ

Молдавский оппозиционный блок "Победа", несмотря на противодействие со стороны нынешних властей республики, продолжит отстаивать возможность поддержания тесных... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T16:37

2024-05-19T16:37

2024-05-19T16:37

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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа", несмотря на противодействие со стороны нынешних властей республики, продолжит отстаивать возможность поддержания тесных и дружественных связей с народами стран СНГ, в частности Российской Федерации, заявила представитель блока, депутат Марина Таубер в своем Telegram-канале. В субботу в Комрате (административном центре Гагаузской автономии Молдавии) прошел фестиваль дружбы народов, организованный блоком "Победа". По словам главы Гагаузии Евгении Гуцул, в мероприятии приняло участие более 4 тысяч человек. На празднике присутствовала и Таубер. "Я рассказала людям, что команда блока "Победа" продолжит бороться и создавать тесные и дружественные связи с другими народами, особенно с государствами СНГ, в частности с Российской Федерацией, с которой нас связывают культурные, исторические, экономические и другие связи", - написала Таубер.По словам депутата, на празднике она объявила о том, что блок "Победа" запускает кампанию "Нет Европейскому союзу", чтобы проинформировать граждан о будущем, которое их ждет, если курс нынешних властей на евроинтеграцию продолжится. "Разрушение страны уже началось из-за так называемой проевропейской власти, которая только и умеет, что ликвидировать и закрывать. Но мы вместе с государствами СНГ и при непосредственной помощи Российской Федерации восстановим страну, экономику и надежду граждан", - отметила Таубер. Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Парламент постановил, что оба события пройдут 20 октября. Молдавский оппозиционер Илан Шор 18 мая заявил, что запускает кампанию против вступления Молдавии в ЕС, о чем жители должны заявить на референдуме 20 октября. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в содружество. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936433737.html

https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939243046.html

https://ria.ru/20240125/moldavia-1923503513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, москва, марина таубер, майя санду, евгения гуцул, снг, евросоюз