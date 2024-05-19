https://ria.ru/20240519/svyaschennik-1946491577.html
Священник рассказал, о чем важно вспомнить в День жен-мироносиц
Священник рассказал, о чем важно вспомнить в День жен-мироносиц - РИА Новости, 19.05.2024
Священник рассказал, о чем важно вспомнить в День жен-мироносиц
День святых жен-мироносиц объединяет в себе все смыслы женского предназначения, церковь вспоминает подвиг любви, веры и преданности, подчеркивая особую роль... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T00:15
2024-05-19T00:15
2024-05-19T00:15
религия
религия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. День святых жен-мироносиц объединяет в себе все смыслы женского предназначения, церковь вспоминает подвиг любви, веры и преданности, подчеркивая особую роль женщин в семье и обществе, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский."Второе воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию святых жен-мироносиц — тех женщин, которые первые пришли к гробу, в котором лежало тело Иисуса Христа. Погребение совершалось в большой спешке вечером накануне субботы, а в субботу не полагалось ничего делать, так что они пришли очень рано с утра в первый день после субботы, принеся с собой все необходимое для того, чтобы совершить погребение по всем правилам. И Церковь вспоминает их женский подвиг любви, веры и преданности. Ведь к гробу была приставлена стража, гроб был опечатан, они не знали, кто отвалит камень от двери гроба и, вообще, что их ждет: будут ли они наказаны, будут ли гонимы", — рассказал протоиерей.По словам священника, церковь отмечает этот день как праздник всех женщин-христианок, подчеркивает их особую и важную роль в семье и обществе, отмечая лучшие женские качества — такие как любовь, верность, преданность, бесстрашие."В этот день священники произносят проповеди, посвященные женскому подвигу, женскому служению, женской вере. Часто вспоминают, что в тяжелые годы гонений на церковь при советской власти именно женщины — так называемые белые платочки — спасли церковь, проявив преданность, бесстрашие, готовность в том числе пострадать за свою веру. Такой акцент на женском служении делается в этот день", — отметил Первозванский.Согласно Евангелию, у креста, на котором распяли Иисуса Христа, стояли Богоматерь с любимым учеником Господа Иоанном и женщины, следовавшие за Иисусом и его учениками и служившие им. Среди них были Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, Саломия, Сусанна — те, кого впоследствии назвали женами-мироносицами. Они остались верными Христу до конца. Жены-мироносицы первые узнали о воскрешении Христа. Когда они пришли ко гробу Господню, то увидели, что камень от гроба отвален, и ангел возвестил им, что Иисус воскрес. В этот день церковь так же вспоминает тайных учеников Христа: праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, пришедших на Голгофу.
https://ria.ru/20240514/svyaschennik-1945730151.html
https://ria.ru/20240515/svyaschennik-1946084987.html
https://ria.ru/20240512/antipaskha-1944773035.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
Священник рассказал, о чем важно вспомнить в День жен-мироносиц
Протоиерей Первозванский: День жен-мироносиц подчеркивает особую роль женщин
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. День святых жен-мироносиц объединяет в себе все смыслы женского предназначения, церковь вспоминает подвиг любви, веры и преданности, подчеркивая особую роль женщин в семье и обществе, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
"Второе воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию святых жен-мироносиц — тех женщин, которые первые пришли к гробу, в котором лежало тело Иисуса Христа. Погребение совершалось в большой спешке вечером накануне субботы, а в субботу не полагалось ничего делать, так что они пришли очень рано с утра в первый день после субботы, принеся с собой все необходимое для того, чтобы совершить погребение по всем правилам. И Церковь вспоминает их женский подвиг любви, веры и преданности. Ведь к гробу была приставлена стража, гроб был опечатан, они не знали, кто отвалит камень от двери гроба и, вообще, что их ждет: будут ли они наказаны, будут ли гонимы", — рассказал протоиерей.
По словам священника, церковь отмечает этот день как праздник всех женщин-христианок, подчеркивает их особую и важную роль в семье и обществе, отмечая лучшие женские качества — такие как любовь, верность, преданность, бесстрашие.
"В этот день священники произносят проповеди, посвященные женскому подвигу, женскому служению, женской вере. Часто вспоминают, что в тяжелые годы гонений на церковь при советской власти именно женщины — так называемые белые платочки — спасли церковь, проявив преданность, бесстрашие, готовность в том числе пострадать за свою веру. Такой акцент на женском служении делается в этот день", — отметил Первозванский.
Согласно Евангелию, у креста, на котором распяли Иисуса Христа, стояли Богоматерь с любимым учеником Господа Иоанном и женщины, следовавшие за Иисусом и его учениками и служившие им. Среди них были Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, Саломия, Сусанна — те, кого впоследствии назвали женами-мироносицами. Они остались верными Христу до конца. Жены-мироносицы первые узнали о воскрешении Христа. Когда они пришли ко гробу Господню, то увидели, что камень от гроба отвален, и ангел возвестил им, что Иисус воскрес. В этот день церковь так же вспоминает тайных учеников Христа: праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, пришедших на Голгофу.