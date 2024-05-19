https://ria.ru/20240519/spetsoperatsiya-1947025622.html

Спецоперация, 19 мая: в Германии не хотят ударов ВСУ по Крыму

Спецоперация, 19 мая: в Германии не хотят ударов ВСУ по Крыму - РИА Новости, 19.05.2024

Спецоперация, 19 мая: в Германии не хотят ударов ВСУ по Крыму

О поставках Киеву немецкого дальнобойного оружия, террористических атаках ВСУ на российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T16:37

2024-05-19T16:37

2024-05-19T18:28

специальная военная операция на украине

технологии

германия

украина

россия

олаф шольц

борис писториус

грант шаппс

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. О поставках Киеву немецкого дальнобойного оружия, террористических атаках ВСУ на российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Германия не хочет ударов немецким оружием по КрымуГермания имеет возможность поставить Украине дальнобойное оружие, но не хочет разрешать использовать его для атак по Крыму, заявил в воскресенье министр обороны Великобритании Грант Шаппс. В интервью телеканалу Sky News он отметил, что имеющие дальнобойное оружие партнеры Киева, включая Германию, не позволяют применять его на территории полуострова. При этом когда главе МО Великобритании задали вопрос, почему многие страны не разрешают украинцам наносить удары по территории России с использованием оружия, которое они поставили Киеву, Шаппс ушел в рассуждения.В свою очередь, как пишет Bild, Минобороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Киеву. По данным издания, в среду министр обороны ФРГ Борис Писториус встретился с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг — с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне. Согласно информации газеты, Министерство финансов поддерживает запрос.Газета также сообщает, что в следующем году бундесвер может запросить для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро. Ход спецоперацииПодразделения группировки войск "Север" в минувшие сутки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике, в том числе "иностранного легиона", у населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное в Харьковской области.Также удалось отразить пять контратак штурмовых групп противника в районах Волчанска, Липцы и Тихого в Харьковской области.Российские системы ПВО сбили 103 украинских беспилотника, 12 ракет ATACMS, ракету "Точка-У", девять снарядов РСЗО и другие цели. Совокупные потери ВСУ на всех участках фронта за минувшие сутки: до 1860 солдат, 11 танков и других бронемашин, 19 артиллерийских орудий, одна РСЗО и 32 военных автомобиля.Террористические атаки КиеваРоссийские системы ПВО за минувшую ночь сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 украинский дрон, 57 из которых — над Краснодарским краем. Шесть сбитых беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, в результате чего завод временно приостановил работу. Как пояснили РИА Новости на предприятии, в настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия.Кроме того, дрон ВСУ атаковал микроавтобус с рабочими, ехавшими на сбор клубники, в городе Раденск Херсонской области. Как сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо, в результате пострадали 16 человек, один погиб.

https://ria.ru/20240519/vagenknekht-1947004187.html

https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html

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технологии, германия, украина, россия, олаф шольц, борис писториус, грант шаппс, вооруженные силы украины