Спецоперация, 19 мая: в Германии не хотят ударов ВСУ по Крыму
Министр обороны Британии Грант Шаппс: ФРГ не хочет ударов ВСУ по Крыму
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. О поставках Киеву немецкого дальнобойного оружия, террористических атаках ВСУ на российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Германия не хочет ударов немецким оружием по Крыму
Германия имеет возможность поставить Украине дальнобойное оружие, но не хочет разрешать использовать его для атак по Крыму, заявил в воскресенье министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
В интервью телеканалу Sky News он отметил, что имеющие дальнобойное оружие партнеры Киева, включая Германию, не позволяют применять его на территории полуострова.
В свою очередь, как пишет Bild, Минобороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Киеву. По данным издания, в среду министр обороны ФРГ Борис Писториус встретился с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг — с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне. Согласно информации газеты, Министерство финансов поддерживает запрос.
Газета также сообщает, что в следующем году бундесвер может запросить для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро.
Ход спецоперации
Подразделения группировки войск "Север" в минувшие сутки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике, в том числе "иностранного легиона", у населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное в Харьковской области.
Также удалось отразить пять контратак штурмовых групп противника в районах Волчанска, Липцы и Тихого в Харьковской области.
Российские системы ПВО сбили 103 украинских беспилотника, 12 ракет ATACMS, ракету "Точка-У", девять снарядов РСЗО и другие цели.
Совокупные потери ВСУ на всех участках фронта за минувшие сутки: до 1860 солдат, 11 танков и других бронемашин, 19 артиллерийских орудий, одна РСЗО и 32 военных автомобиля.
Террористические атаки Киева
Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 украинский дрон, 57 из которых — над Краснодарским краем.
Шесть сбитых беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, в результате чего завод временно приостановил работу. Как пояснили РИА Новости на предприятии, в настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия.
Кроме того, дрон ВСУ атаковал микроавтобус с рабочими, ехавшими на сбор клубники, в городе Раденск Херсонской области. Как сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо, в результате пострадали 16 человек, один погиб.