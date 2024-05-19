https://ria.ru/20240519/smi-1947009520.html

СМИ: не менее трех человек погибли при попытке переворота в ДР Конго

СМИ: не менее трех человек погибли при попытке переворота в ДР Конго - РИА Новости, 19.05.2024

СМИ: не менее трех человек погибли при попытке переворота в ДР Конго

По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли в ходе попытки государственного переворота в Демократической республике РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T14:27

2024-05-19T14:27

2024-05-19T14:27

в мире

демократическая республика конго

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли в ходе попытки государственного переворота в Демократической республике Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite. "По данным источников в силах безопасности и местных жителей, три человека были убиты, из них двое были полицейскими", - говорится в материале.Отмечается, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. Ранее представитель армии страны Сильвен Экенге заявил, что вооруженные силы Демократической республики Конго предотвратили попытку государственного переворота.

https://ria.ru/20240206/sudan-1925613224.html

демократическая республика конго

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, демократическая республика конго