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СМИ: не менее трех человек погибли при попытке переворота в ДР Конго - РИА Новости, 19.05.2024
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14:27 19.05.2024
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СМИ: не менее трех человек погибли при попытке переворота в ДР Конго
СМИ: не менее трех человек погибли при попытке переворота в ДР Конго - РИА Новости, 19.05.2024
СМИ: не менее трех человек погибли при попытке переворота в ДР Конго
По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли в ходе попытки государственного переворота в Демократической республике РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:27
2024-05-19T14:27
в мире
демократическая республика конго
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли в ходе попытки государственного переворота в Демократической республике Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite. &quot;По данным источников в силах безопасности и местных жителей, три человека были убиты, из них двое были полицейскими&quot;, - говорится в материале.Отмечается, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. Ранее представитель армии страны Сильвен Экенге заявил, что вооруженные силы Демократической республики Конго предотвратили попытку государственного переворота.
https://ria.ru/20240206/sudan-1925613224.html
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в мире, демократическая республика конго
В мире, Демократическая Республика Конго
СМИ: не менее трех человек погибли при попытке переворота в ДР Конго

Actualite: не менее трех человек погибли при попытке переворота в ДР Конго

© iStock.com / mtcuradoСтолица Демократической Республики Конго Киншаса
Столица Демократической Республики Конго Киншаса - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© iStock.com / mtcurado
Столица Демократической Республики Конго Киншаса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли в ходе попытки государственного переворота в Демократической республике Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite.
«

"По данным источников в силах безопасности и местных жителей, три человека были убиты, из них двое были полицейскими", - говорится в материале.

Отмечается, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе.
Ранее представитель армии страны Сильвен Экенге заявил, что вооруженные силы Демократической республики Конго предотвратили попытку государственного переворота.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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