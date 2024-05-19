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Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ
Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T05:10
2024-05-19T05:10
2024-05-19T05:19
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", — говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате была уничтожена специальная техника и живая сила ВСУ. "Получили задачу. Из положения дежурство на земле выполнили: взлет парой, выход в район выполнения боевой задачи, выход на боевой курс, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с установленными параметрами. По докладу передового авиационного наводчика живая сила противника была поражена. Выполнили свое основное предназначение — поддержка сухопутных войск на переднем крае. Работайте, пацаны! Победа будет за нами!", — цитируется в сообщении летчик Су-25 Даниил.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240519/vsu-1946948187.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ
МО: штурмовики Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по позициям ВСУ
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", — говорится в сообщении.
После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате была уничтожена специальная техника и живая сила ВСУ.
"Получили задачу. Из положения дежурство на земле выполнили: взлет парой, выход в район выполнения боевой задачи, выход на боевой курс, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с установленными параметрами. По докладу передового авиационного наводчика живая сила противника была поражена. Выполнили свое основное предназначение — поддержка сухопутных войск на переднем крае. Работайте, пацаны! Победа будет за нами!", — цитируется в сообщении летчик Су-25 Даниил.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.