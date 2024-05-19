https://ria.ru/20240519/shturmoviki-1946960873.html

Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ

Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024

Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T05:10

2024-05-19T05:10

2024-05-19T05:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", — говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате была уничтожена специальная техника и живая сила ВСУ. "Получили задачу. Из положения дежурство на земле выполнили: взлет парой, выход в район выполнения боевой задачи, выход на боевой курс, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с установленными параметрами. По докладу передового авиационного наводчика живая сила противника была поражена. Выполнили свое основное предназначение — поддержка сухопутных войск на переднем крае. Работайте, пацаны! Победа будет за нами!", — цитируется в сообщении летчик Су-25 Даниил.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240519/vsu-1946948187.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25, украина, вооруженные силы рф